Visita de Estado de líder cubano a Vietnam promueve solidaridad bilateral

Hanoi (VNA) La visita de Estado del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a Vietnam afirma una vez más que la solidaridad entre los países continúa siendo una antorcha que ilumina el camino de la cooperación y el desarrollo por los legítimos intereses de cada parte, contribuyendo a los esfuerzos comunes por la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam Dang Hoang Giang. (Fuente: VNA)



Al declarar a la prensa, el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam Dang Hoang Giang subrayó que aunque están a medio mundo de distancia, las relaciones de solidaridad tradicional, amistad especial y cooperación integral entre ambas naciones se han convertido en un modelo en los nexos internacionales.



En los últimos 65 años, la cooperación entre los dos países se ha implementado ampliamente en todos los niveles, canales y campos, con tres pilares principales, incluidos la política y la diplomacia como base, la economía, el comercio y la inversión como fuerza motriz y el intercambio entre pueblos como pegamento, reiteró.



En el ámbito político y diplomático, han mantenido regularmente el intercambio de delegaciones y contactos de delegaciones de alto nivel. En particular, la visita de Estado a Cuba del secretario general y presidente de Vietnam, To Lam, en septiembre de 2024 se consideró un hito histórico, que marca el inicio de una nueva etapa en la relación especial bilateral.



Los mecanismos de colaboración bilateral como el Seminario Teórico entre los Partidos, el Comité Intergubernamental, el Foro Interparlamentario y la Consulta Política entre las Cancillerías han contribuido prácticamente a la confianza política entre ambos estados, remarcó.



En los campos de la economía, el comercio y la inversión, Vietnam es actualmente el segundo socio comercial y el mayor inversionista de Cuba de la región Asia-Pacífico, comentó.



Se ha promovido la cooperación en el intercambio entre pueblos con numerosas actividades para fomentar la amistad y la solidaridad entre los pueblos. Más recientemente, Vietnam ha lanzado la campaña “65 años de solidaridad Vietnam-Cuba”, con el objetivo de recaudar fondos destinados a apoyar al pueblo de la isla caribeña para que supere las dificultades actuales.



El fuerte y duradero afecto entre los dos países será una fuerte fuerza impulsora para promover una cooperación más profunda, enfatizó.



Sobre la base de los documentos y acuerdos firmados, especialmente los resultados de la mencionada visita de To Lam a Cuba, los Partidos y los dos países seguirán promoviendo la cooperación en todos los campos, especialmente en política, diplomacia, economía, comercio, agricultura, energía, intercambio popular, educación y salud, compartió.



Además, impulsarán el intercambio de delegaciones y contactos de todos los niveles, particularmente en canales del Partido y promoverán efectivamente los mecanismos de cooperación bilaterales, así como intensificarán la coordinación entre los Departamentos, Ministerios, ramas, localidades y comunidad empresarial de ambas naciones, puntualizó.



En el futuro, Vietnam y Cuba también continuarán la tradición de estrecha coordinación y apoyo mutuo en organizaciones y foros multilaterales, aseguró.



Vietnam y Cuba trabajarán juntos por explotar más efectivamente el potencial de cooperación económica, comercial y de inversiones y seguirán promoviendo la eficacia de la colaboración agrícola, así como aumentarán el intercambio de experiencias y la coordinación en los sectores de biotecnología, desarrollo de tecnologías verdes, productos farmacéuticos, salud, construcción, turismo, transformación digital, con vistas a satisfacer los requisitos de progreso sostenible de los dos países y responder a los desafíos globales, precisó.



Durante el “Año de la Amistad Vietnam-Cuba 2025”, han promovido las actividades de intercambio entre pueblos, para que la gente de los dos países, especialmente la generación joven, pueda comprender mejor el significado y la importancia de la relación especial bilateral, comentó.



El mundo y la región experimentan cambios rápidos y complejos que afectan la seguridad y el desarrollo de muchos países. Sin embargo, a pesar de los cambios en la situación mundial, los nexos Vietnam - Cuba siempre han superado con firmeza todos los desafíos, desarrollándose constantemente en profundidad, contribuyendo a la justa causa de ambos pueblos./.