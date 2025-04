Visita a Vietnam del presidente burundés genera motores al desarrollo de nexos bilaterales

Hanoi (VNA)- El presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, realizará una visita oficial a Vietnam del 3 al 6 de abril, hecho que marca un hito histórico en las relaciones bilaterales, y muestra el deseo de ambos países de fortalecer cooperación en áreas como política, economía, comercio y cultura.



Vietnam y Burundi establecieron relaciones diplomáticas el 16 de abril de 1975. Ambos países aún no han abierto embajadas en las capitales de cada uno. Actualmente, la Embajada de Vietnam en Tanzania también cubre Burundi, mientras que la Embajada de Burundi en China también representa a Vietnam.



Durante los últimos 50 años, las dos naciones han mantenido una buena relación a través de intercambios de visitas de alto nivel. Recientemente, en septiembre de 2023, el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, se reunió con el presidente de Burundi al margen del 78 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.



En particular, Vietnam nombró en mayo de 2024 a Juvenal Sakubu, un reconocido empresario en Burundi, como Cónsul Honorario de Vietnam en Bujumbura. La embajadora de Vietnam en Tanzania, Vu Thanh Huyen, destacó el papel importante del Cónsul Honorario en el impulso de la cooperación económica, cultural y turística, así como en la protección de los ciudadanos vietnamitas en la región.



Ambos países también se apoyan mutuamente en foros internacionales. Recientemente, Burundi respaldó la candidatura de Vietnam para ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2020-2021; y el Comité de Patrimonio Mundial para 2023 – 2027.



El comercio entre Vietnam y Burundi alcanzó más de dos millones de dólares en 2024. Vietnam exporta principalmente maquinaria, equipos, repuestos y componentes electrónicos, mientras que importa minerales y algunos productos agrícolas de Burundi.



Un punto destacado en esta cooperación es la presencia del grupo Viettel en Burundi. Desde que comenzó a invertir en 2013, Viettel ha establecido con éxito la red móvil Lumitel, que actualmente es el principal proveedor de telecomunicaciones en Burundi y ha contribuido significativamente a las arcas del Gobierno burundés. En 2024, Lumitel fue galardonada como la "Compañía del Año" en el sector de telecomunicaciones.

Además de las telecomunicaciones, los dos países firmaron un acuerdo de exención de visas para pasaportes diplomáticos y de servicio (2022) y un memorando de cooperación en el campo de la información y las comunicaciones (2024). La comunidad vietnamita en Burundi actualmente cuenta con más de 30 personas, en su mayoría empleados de Viettel.



La visita del Presidente de Burundi marca un hito importante en las relaciones bilaterales y abre nuevas oportunidades de cooperación. Burundi tiene fortalezas en la agricultura, con productos clave como el café, el té y otros productos agrícolas. El Gobierno de Burundi está impulsando la modernización de la producción agrícola y la minería, al mismo tiempo que crea condiciones favorables para los inversores.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye. (Fuente: VNA)

Vietnam, con su economía dinámica y el desarrollo de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) desde 2021, ve a África como un mercado potencial. La creación de AfCFTA también ha creado nuevas oportunidades para intensificar la cooperación comercial entre Vietnam y los países africanos, incluido Burundi.



Con la determinación política de ambos países y el potencial de cooperación, las relaciones entre Vietnam y Burundi seguirán creciendo, especialmente en las áreas de economía, comercio e inversión, lo que contribuirá al desarrollo mutuo de ambos países, así como de las regiones y continentes respectivos./.