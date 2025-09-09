Visita a Vietnam de gobernadora general de Australia fortalecerá la confianza estratégica bilateral

Hanoi (VNA) La próxima visita de Estado a Vietnam de la gobernadora general de Australia, Sam Mostyn, contribuirá a consolidar y aumentar la confianza estratégica entre los dos países, como contribución a la paz, la estabilidad y el desarrollo en cada región.



La gobernadora general de Australia, Sam Mostyn, y su esposo. (Fuente: VNA)



Por invitación del presidente Luong Cuong y su cónyuge, Sam Mostyn y su esposo realizarán una visita de Estado a Vietnam del 9 al 12 de septiembre de 2025, la cual se produce en el contexto de una cooperación cada vez más fuerte entre ambas naciones, especialmente tras el establecimiento de la asociación estratégica integral bilateral en marzo de 2024.



* Logros de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia



Vietnam y Australia establecieron oficialmente sus nexos diplomáticos el 26 de febrero de 1973. Desde entonces, han forjado una relación sólida y duradera con intereses diversos y en expansión.



Hoy en día, Vietnam es considerado uno de los socios bilaterales más importantes de Australia.



Durante la visita oficial a Australia del primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, en marzo de 2024, las dos partes emitieron una Declaración Conjunta sobre la elevación de los lazos bilaterales a una asociación estratégica integral, creando un marco para profundizar aún más la relación de cooperación, con vistas a satisfacer las aspiraciones comunes y por los intereses comunes de los pueblos de los dos países, para la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



La actualización de los vínculos es un avance natural y apropiado dado el nivel de relaciones entre los dos países después de más de 50 años de construcción y desarrollo.



Según el embajador vietnamita en Australia, Pham Hung Tam, después de más de un año desde el establecimiento de la asociación estratégica integral, la cooperación entre los dos países en seis áreas clave se ha desarrollado de manera sólida e integral.

En octubre de 2024, ambos países firmaron un Plan de Acción para implementar esa asociación durante el período 2024-2027. Hasta la fecha, han coordinado para completar o implementar, según lo previsto, el 96 % de las 180 líneas de acción de este plan, comunicó.



En particular, celebraron el primer Diálogo de Seguridad a nivel Ministerial en octubre de 2024 y han implementado efectivamente la cooperación en el ámbito del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, entre otros aspectos.



Se puede decir que la actualización de la relación al nivel de la asociación estratégica integral no sólo demuestra la creciente confianza estratégica entre los dos países, sino que también ayuda a crear una nueva vitalidad para la relación de cooperación entre ambas naciones.



* Fortalecimiento de la amistad entre Vietnam y Australia



Con una buena base de relaciones, la visita de Estado a Vietnam de la gobernadora general de Australia, Sam Mostyn, es de gran importancia y reafirma la determinación de las partes de fortalecer continuamente la amistad y la cooperación en todos los campos, especialmente la colaboración política después de más de un año y medio del establecimiento de la asociación estratégica integral.



El embajador Pham Hung Tam dijo que para Vietnam, dar la bienvenida a Sam Mostyn contribuye a implementar la política exterior del Partido y del Estado que concede importancia a las relaciones con los países de la región del Pacífico Sur, especialmente Australia, una nación que desempeña un papel importante en la región.



Para Australia, el viaje demuestra una política consistente de dar alta prioridad al desarrollo de las relaciones con la región del Sudeste Asiático, incluido Vietnam, puntualizó.



Según previsiones, Sam Mostyn sostendrá reuniones con altos líderes anfitriones, asistirá a la inauguración del Foro Vietnam-Australia 2025, inaugurará el Instituto de Políticas entre los dos países y se reunirá con representantes de la fuerza del mantenimiento de la paz del país indochino.



De acuerdo con los datos oficiales, el valor del intercambio comercial entre Vietnam y Australia alcanzó 13,8 mil millones de dólares en 2023, cifra que llegó a 14,1 mil millones de dólares en 2024 y 7,9 mil millones de dólares en los primeros siete meses de 2025./.