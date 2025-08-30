Visita a Vietnam de alto legislador chino reviste especial importancia, según embajador vietnamita

Hanoi (VNA) – La visita a Vietnam de Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) de China, del 31 de agosto al 2 de septiembre para asistir a la conmemoración del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional, demuestra la especial importancia que China concede a la asociación estratégica integral entre ambos países y refleja el creciente prestigio internacional de Vietnam, afirmó el embajador vietnamita en Beijing, Pham Thanh Binh.



Embajador vietnamita en Beijing, Pham Thanh Binh. (Fuente: VNA)



Durante su estancia, Zhao también copresidirá la primera reunión del Comité de Cooperación entre la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam y la APN de China.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Pham Thanh Binh subrayó que la presencia del dirigente chino refleja además el reconocimiento al valor histórico de la Revolución de Agosto, acontecimiento que abrió una nueva era de independencia nacional vinculada al socialismo y que aportó una importante contribución a los movimientos de liberación en el mundo y a la paz global.



Añadió que esta ocasión brinda a ambos países la oportunidad de recordar 80 años de cooperación en las luchas por la independencia y en el proceso de desarrollo nacional.



El diplomático destacó que la visita se produce en un momento clave de las relaciones bilaterales, tras una intensa agenda de intercambios de alto nivel, incluidas las visitas históricas del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a China en agosto de 2024, y del secretario general y presidente de China, Xi Jinping, a Vietnam en abril de 2025.

Además, coincide con los próximos viajes a China del presidente Luong Cuong (2 al 4 de septiembre) y del primer ministro Pham Minh Chinh (31 de agosto al 1 de septiembre). Esta circunstancia permitirá a ambas partes repasar los logros de 75 años de relaciones diplomáticas y trazar nuevas orientaciones estratégicas para una cooperación más estable, sostenible y de largo plazo.



Según el embajador, desde que ambos países acordaron construir una comunidad de futuro compartido de importancia estratégica, la cooperación bilateral ha experimentado un desarrollo integral en seis áreas clave. Actualmente, los vínculos atraviesan una etapa de gran solidez, coincidiendo con el 75.º aniversario de las relaciones diplomáticas y el Año del Intercambio Humanitario Vietnam-China.



Con una creciente confianza política entre los dos partidos y Estados, Vietnam y China han ampliado sus mecanismos de cooperación, y los lazos legislativos, cada vez más estrechos, se han consolidado como uno de los pilares de la relación bilateral. La visita de Zhao, afirmó el embajador, refleja el respeto mutuo y la firme voluntad política de profundizar la asociación estratégica integral.



La copresidencia de Zhao en la primera reunión del Comité de Cooperación entre la AN y la APN no solo reforzará la cooperación parlamentaria, sino que también consolidará los avances logrados a través de los canales diplomáticos del Partido, el Estado, el Gobierno, el parlamento y el pueblo. Esto sentará una base sólida para una colaboración más estable y eficaz en áreas como política, diplomacia, defensa, seguridad, comercio, inversión, ciencia, tecnología e intercambios entre pueblos.



Durante la visita, los líderes vietnamitas mantendrán encuentros con Zhao para definir nuevas orientaciones que impulsen los lazos bilaterales y la cooperación estratégica, además de intercambiar puntos de vista sobre asuntos regionales e internacionales de interés común. En particular, la primera reunión del comité parlamentario permitirá a ambas partes acordar medidas para aplicar de manera efectiva los consensos alcanzados por los máximos dirigentes, consolidar los resultados recientes e intensificar el intercambio de experiencias en ámbitos como legislación, supervisión, lucha contra la corrupción, construcción del Estado de derecho socialista, gobernanza y gestión social. Todo ello contribuirá a una mayor conexión entre las economías y estrategias de desarrollo de ambos países.



Las dos partes también buscarán impulsar la cooperación integral en infraestructura de transporte, innovación, ciencia y tecnología, economía digital y desarrollo verde, precisó.



Pham Thanh Binh recordó que la cooperación entre la ANacional de Vietnam y la APN de China ha progresado notablemente en los últimos años, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de la asociación estratégica integral entre ambas naciones.



Esta cooperación parlamentaria no solo fortalece el marco legal y la supervisión de los acuerdos bilaterales, sino que también refuerza la confianza política y el entendimiento mutuo, sirviendo de puente entre localidades y pueblos de los dos países.



La visita de Zhao Leji constituye un símbolo claro de la voluntad política compartida de fortalecer aún más las relaciones bilaterales, promoviendo no solo la cooperación legislativa, sino también los vínculos en política, defensa y seguridad, comercio, inversión, ciencia y tecnología. Según el embajador Pham Thanh Binh, este viaje contribuirá a que las relaciones Vietnam-China sean cada vez más sólidas, efectivas y sustanciales./.