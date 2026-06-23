Vinh Long amplía la superficie de cultivo de pomelo de pulpa verde con fines de exportación

Vinh Long, Vietnam (VNA) - La provincia de Vinh Long está impulsando la expansión de las áreas de cultivo de pomelo de pulpa verde destinado a la exportación, tras el envío del primer cargamento de esta fruta a Australia y la apertura de nuevas oportunidades de acceso oficial al mercado chino.

Procesamiento de pomelos para exportación en la fábrica Kim Thanh (comuna de Giao Long, provincia de Vinh Long). (Fuente: VNA)





Según las autoridades provinciales, el pomelo de pulpa verde se ha consolidado como uno de los cultivos clave de Vinh Long, con más de 13.800 hectáreas plantadas y más de 10.000 hectáreas en producción. La provincia cuenta actualmente con 233 códigos de zonas de cultivo orientadas a la exportación, que abarcan más de 1.224 hectáreas.



Ante la creciente demanda de los mercados internacionales, los agricultores están ampliando las áreas de producción especializadas, aplicando estándares VietGAP y modelos de cultivo orgánico, al tiempo que fortalecen los vínculos con cooperativas y empresas exportadoras para garantizar la calidad y la trazabilidad de los productos.



El director del Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente, Lam Van Tan, subrayó que las condiciones naturales favorables y la alta calidad del fruto han convertido al pomelo de pulpa verde en un producto agrícola estratégico de la localidad. En condiciones estables de producción, este cultivo genera ingresos de entre 200 y 300 millones de dongs (aproximadamente entre 7.600 y 11.400 dólares) por hectárea al año.



La provincia continuará apoyando a los agricultores en la adopción de los estándares exigidos por los mercados internacionales, así como en la formación de cooperativas y zonas de producción a gran escala, con el objetivo de desarrollar de manera sostenible la cadena de valor del pomelo de pulpa verde y ampliar su presencia en mercados como la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y China./.