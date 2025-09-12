VinFast y Vietmap se asocian para desarrollar soluciones de transporte inteligente

Hanoi (VNA) – Las empresas vietnamitas VinFast y Vietmap firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica para desarrollar e integrar soluciones de cartografía digital y servicios de tráfico inteligente en los vehículos eléctricos de la primera compañía.



VinFast y Vietmap firman un memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica. (Foto: VNA)



La asociación tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario, promover un ecosistema de transporte verde en Vietnam y crear oportunidades de desarrollo para los productos y marcas tecnológicas vietnamitas.



Según el acuerdo, Vietmap ofrecerá un paquete especial de incentivos para los propietarios de vehículos eléctricos de VinFast que utilicen Vietmap Live, una aplicación de navegación popular y confiable en el mercado.



En el futuro, VinFast planea incluir la aplicación en sus paquetes de software opcionales, facilitando así su acceso a los usuarios. Al mismo tiempo, VinFast apoyará a Vietmap en la promoción de sus productos y en la llegada a la creciente comunidad de usuarios de vehículos eléctricos en Vietnam.



Más allá de los servicios de navegación, la asociación estratégica también prevé la investigación y el desarrollo conjunto de un sistema avanzado de cartografía digital adaptado a la infraestructura de transporte de Vietnam, con un enfoque en las autopistas nacionales y en las áreas urbanas modernas desarrolladas por Vinhomes, del conglomerado Vingroup.



Ambas partes también colaborarán en la construcción de funciones cartográficas avanzadas como asistencia a la navegación, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), posicionamiento en tiempo real y servicios basados en la localización (LBS). Estas soluciones se integrarán directamente en el sistema operativo de los vehículos eléctricos de VinFast, ofreciendo a los usuarios una experiencia más inteligente y completa.



Duong Thi Thu Trang, subdirectora general de ventas globales de VinFast, destacó que, como el primer y único fabricante de vehículos eléctricos en Vietnam, VinFast siempre es consciente de su responsabilidad de apoyar a las empresas nacionales.



Señaló que la cooperación con Vietmap hará que los vehículos eléctricos de VinFast no solo sean más ecológicos y útiles, sino también más adaptados a las demandas y hábitos de los vietnamitas.



Por su parte, Huynh Buu Quoc, subdirector general de Vietmap, afirmó que, gracias a sus fortalezas en tecnología de cartografía digital y datos de tráfico detallados, Vietmap trabajará con VinFast para desarrollar soluciones innovadoras para los usuarios vietnamitas. Añadió que esto refleja la estrecha cooperación entre empresas nacionales en la construcción de un ecosistema tecnológico moderno.



Se espera que esta asociación genere nuevas oportunidades, mejore la experiencia del cliente y al mismo tiempo fomente el desarrollo de las empresas tecnológicas vietnamitas.



Con sus orientaciones de desarrollo a largo plazo, VinFast y Vietmap reafirman su visión compartida de crear soluciones tecnológicas de transporte inteligente y ecológico que respondan de manera práctica a las necesidades de los vietnamitas, avanzando hacia los estándares internacionales./.