VinFast lidera el mercado automovilístico de Vietnam

El VF3 sigue siendo el modelo más popular de la marca, a menudo descrito como un "automóvil nacional" entre los consumidores vietnamitas, con 2.274 unidades entregadas en febrero. Foto: Vinfast

El fabricante vietnamita de vehículos eléctricos VinFast reportó la venta de 9.903 autos eléctricos en territorio nacional en febrero, lo que marca el decimoséptimo mes consecutivo encabezando el mercado automovilístico de Vietnam en términos de ventas.



Entre la línea de productos de VinFast, el VF3, el Limo Green, el VF5, el VF MPV7 y el VF6 fueron los modelos más vendidos de la compañía en febrero y se ubicaron entre los autos más vendidos a nivel nacional, con más de 1.000 unidades vendidas de cada diseño durante el mes.



El VF3 se mantuvo como el modelo más popular de la marca, a menudo descrito como un "automóvil nacional" entre los consumidores vietnamitas, con 2.274 unidades entregadas en febrero. El Limo Green ocupó el segundo lugar con 1.808 unidades.



En febrero también se entregaron las primeras 1.165 unidades del VF MPV7.



El VF5 fue el tercer modelo más vendido durante el segundo mes del año, con 1.601 unidades entregadas a clientes. Mientras tanto, los modelos VF6 y VF7 se mantuvieron entre los vehículos más populares en los segmentos B-SUV y C-SUV, con 1.042 y 807 unidades vendidas, respectivamente./.