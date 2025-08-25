VinFast lanzará en octubre su primera motocicleta eléctrica con baterías intercambiables

Hanoi (VNA) - El fabricante vietnamita de automóviles VinFast, subsidiaria del conglomerado Vingroup, anunció que debutará en octubre su primer modelo de motocicleta eléctrica con sistema de intercambio de baterías, denominado Evo Max, con un precio estimado de 759 dólares.



VinFast lanzará su primera motocicleta eléctrica con baterías intercambiables. (Fuente: VinFast)



El lanzamiento marca el inicio de la línea de productos de intercambio de baterías de VinFast, que también incluirá los modelos Feliz Max (aprox. 945 dólares), Verox Max (1.285 dólares) y Drift Max (1.515 dólares), todos programados para salir al mercado este mismo año con el fin de responder a la diversidad de necesidades de los clientes.



Como parte de su política nacional de transición verde, VinFast reafirmó su compromiso de apoyar a los consumidores vietnamitas en el cambio de vehículos de gasolina a eléctricos mediante el desarrollo de una amplia red de 150 mil estaciones de intercambio de baterías en todo el país. La empresa planea instalar mil estaciones en octubre, alcanzar 50 mil a finales de año y completar la red en un plazo de tres años.



Los nuevos modelos están diseñados con compartimentos dobles, lo que permite instalar y sustituir las baterías fácilmente en estaciones públicas. Cada batería tiene una capacidad de 1,5 kWh y proporciona una autonomía máxima de 85 km en condiciones estándar.



Los clientes podrán alquilar una o dos baterías con una tarifa mensual de ocho dólares por batería, mientras que cada intercambio costará solo 0,35 dólares, incluyendo la carga eléctrica. Según VinFast, esta opción resulta mucho más económica que el gasto en gasolina para la misma distancia.



Junto a los modelos con baterías intercambiables, VinFast seguirá ofreciendo versiones con batería incluida para los clientes que prefieran la propiedad total y la carga en casa. Asimismo, los usuarios tendrán la opción de alquilar el vehículo con baterías y realizar la recarga por sí mismos, de acuerdo con sus necesidades./.