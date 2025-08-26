VinFast lanzará autobuses eléctricos en Europa

Hanoi (VNA)- VinFast anunció hoy que, por primera vez, lanzará una línea de autobuses eléctricos en la exposición Busworld Europe 2025, que se llevará a cabo del 3 al 9 de octubre en Bruselas, Bélgica.



Este paso es clave en su estrategia de expansión internacional y en su contribución al proceso de transición verde en Europa.



VinFast, principal fabricante de automóviles y motocicletas de Vietnam, presentará dos modelos avanzados: EB 8 y EB 12, los cuales cumplen con los estrictos estándares de la Unión Europea.



El modelo EB 12 ha sido certificado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) y cumple con el estándar CE, y ha sido diseñado especialmente para el mercado europeo, con la capacidad de integrarse en los sistemas de transporte locales.



Se espera que los autobuses eléctricos de VinFast comiencen a operar en 2026.



Ambos modelos de autobuses están equipados con baterías LFP de 422 kWh, con una autonomía de hasta 400 km y una capacidad de carga rápida de 2-3 horas con una potencia de 140 kW. Entre las características tecnológicas de estos autobuses se incluyen el sistema de asistencia al conductor ADAS, Wi-Fi, puertos de carga USB, y un sistema de suspensión de bajo nivel para facilitar el acceso de los pasajeros.



VinFast también reveló su estrategia de penetración profunda en el mercado de transporte público de Europa, con el objetivo de colaborar con socios clave en la industria del transporte y la infraestructura.



Antes de su lanzamiento en Europa, los autobuses eléctricos de VinFast ya han sido utilizados en Vietnam, en la primera línea de autobuses eléctricos que se implementó hace 4 años, como parte de la construcción de una red de transporte público verde en las principales ciudades.



VinFast se compromete a desarrollar un ecosistema de autobuses eléctricos, que abarque desde la producción hasta la operación y el mantenimiento, con una capacidad de producción anual de entre 1.500 y 2.000 vehículos. Todos los procesos de fabricación seguirán los estándares CE.



La visión de VinFast está completamente alineada con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% para 2030 y lograr que el 100% de los autobuses sean cero emisiones para 2035 en Europa.



Anteriormente, VinFast también presentó sus modelos de SUV eléctricos VF 6 y VF 8 en el mercado europeo./.