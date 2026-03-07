VinFast amplía su red de motocicletas eléctricas en Indonesia

En el evento. Foto: Bnews

VinFast, el principal fabricante vietnamita de vehículos eléctricos, firmó un memorando de cooperación con seis concesionarios de motocicletas eléctricas en Indonesia, lo que marca un nuevo paso en la expansión de su red de distribución en uno de los mayores mercados de ciclomotores de la región y del mundo.



Según el acuerdo, VinFast y sus socios indonesios -PT. Motor IB, PT. Sentrik, PT. Axara Marani, PT. Sukses Sejati Indonesia, PT. Tangguh Inti Motor y PT. Kiki Motor Persada- implementarán un plan para abrir salas de exposición en ciudades estratégicas con alto potencial para el transporte ecológico, como Jabodetabek, Java Occidental y Oriental, y Bali.



Con una elevada densidad de población, rápida urbanización y gran demanda de transporte, estas zonas figuran entre las prioridades en la estrategia de expansión de VinFast en el mercado indonesio.



Las nuevas salas de exhibición cumplirán con estándares internacionales. En la fase inicial, el sistema distribuirá modelos de motocicletas eléctricas con sistema de intercambio de baterías, como VinFast Flazz, VinFast Evo, VinFast Feliz II y VinFast Viper, además de introducir nuevos modelos desarrollados y adaptados a la infraestructura y a los hábitos de uso de los consumidores indonesios.



Vo Thi Cam Tu, directora ejecutiva del mercado internacional de motocicletas eléctricas de VinFast, señaló que la ampliación de la cooperación con distribuidores locales refleja la determinación de la empresa de construir rápidamente una sólida red de distribución y servicios en Indonesia.



La ejecutiva subrayó que VinFast no solo ofrece productos de alta calidad, sino que también desarrolla un ecosistema integral que incluye ventas, servicio posventa e infraestructura de carga e intercambio de baterías, con el objetivo de sentar las bases para una cooperación sostenible y a largo plazo con sus socios indonesios.



Anteriormente, VinFast anunció su estrategia de expansión internacional para las motocicletas eléctricas y firmó acuerdos de cooperación con concesionarios en Filipinas. Según el plan, en 2026 la empresa acelerará el desarrollo de este negocio en cinco mercados internacionales clave: Filipinas, Indonesia, India, Tailandia y Malasia. /.