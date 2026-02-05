VINENERGO desarrollará un gran proyecto de energía eólica en Gia Lai

Gia Lai (VNA) – El Comité Popular de la provincia central de Gia Lai aprobó a la Compañía Energética por Acciones (VINENERGO), miembro de Vingroup, como inversor de la Fase 1 del proyecto de la central eólica Hon Trau, con una inversión total de casi 48,4 billones de dongs vietnamitas (más de 1.860 millones de dólares estadounidenses).

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

El Centro de Promoción de Inversiones del Departamento de Finanzas de Gia Lai informó que, según una decisión firmada el 3 de febrero de 2026, el Comité Popular provincial avaló los resultados del proceso de selección del inversor para el proyecto. VINENERGO fue la única empresa que cumplió todos los requisitos.

La Fase 1 de la central eólica Hon Trau está diseñada con una capacidad instalada total de 750 MW, con una producción anual estimada de alrededor de 2.800 millones de kWh. El proyecto se conectará a la red eléctrica nacional a un nivel de tensión de 220 kV.

De acuerdo con el plan aprobado, la conexión a la red incluye una línea de transmisión de 220 kV de doble circuito desde la subestación Hon Trau 1 de 220 kV (zona HT 1A) hasta la subestación Phu My de 220 kV, y una nueva línea de doble circuito de 220 kV desde la subestación Hon Trau 1 de 220 kV (zona HT 1B) hasta la subestación Nhon Hoi de 220 kV.

Los aerogeneradores se instalarán en dos áreas principales. En HT 1A, se ubicarán en las aguas frente a la costa del antiguo distrito de Phu My (actualmente las comunas de Phu My Bac y Phu My Dong), mientras que las subestaciones y las líneas de transmisión se construirán en tierra en las comunas de Phu My Dong, Phu My Bac, Phu My Tay y Binh Duong.

En HT 1B, los aerogeneradores se instalarán frente a la costa del antiguo distrito de Phu Cat (comuna de Cat Tien), con las subestaciones y líneas de transmisión asociadas ubicadas dentro de la Zona Económica de Nhon Hoi, en las comunas de Ngo May, Cat Tien, Tuy Phuoc Dong y en los barrios de Quy Nhon Dong.

El proyecto abarcará aproximadamente 32,01 hectáreas de superficie marina y unas 17,61 hectáreas de terreno.

Las autoridades provinciales afirmaron que el proyecto suministrará electricidad limpia procedente de fuentes renovables al sistema eléctrico nacional, contribuyendo a la seguridad energética del país y satisfaciendo la demanda de energía para el desarrollo socioeconómico. Asimismo, se espera que genere ingresos presupuestarios, cree empleo, impulse la producción industrial y actúe como motor de crecimiento, apoyando la ambición de la provincia de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en el próximo período.

La central eólica Hon Trau está programada para completarse y entrar en funcionamiento a más tardar en el cuarto trimestre de 2029.