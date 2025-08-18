Vinamilk se ubica entre las 10 principales marcas lácteas del mundo

Hanoi (VNA) – La empresa Vietnam Vinamilk ha sido reconocida por Brand Finance como la marca láctea con mayor potencial del mundo en 2025, obteniendo por primera vez la máxima calificación de solidez de marca AAA+.



Sistema de granjas de Vinamilk. Foto: Archivo de Vinamilk



Vinamilk es el único representante vietnamita en el top 30 de las marcas lácteas más valiosas del mundo este año, situándose al mismo nivel que grandes corporaciones de la India y Finlandia, y superando a numerosas marcas consolidadas de Europa y Estados Unidos.



Según Brand Finance, Vinamilk se ha asegurado un lugar entre las tres marcas lácteas con mayor potencial a nivel mundial por cuarto año consecutivo, gracias a la confianza excepcional de los expertos financieros, la fuerte lealtad de los clientes y la alta aceptación de precios.



El informe “Alimentos & Bebidas 2025” también clasifica a Vinamilk como la única marca láctea del Sudeste Asiático dentro del top 10 mundial por valor de marca, contribuyendo al ascenso de Vietnam al quinto puesto global con un 5,8% del valor total de marca láctea, superando a Estados Unidos (4,1%) y Finlandia (4,5%).



Representantes de Vinamilk señalaron que la presencia de la compañía en grandes plataformas como Amazon en Estados Unidos ha fortalecido tanto los ingresos como el reconocimiento de la marca en mercados competitivos. Su estrategia de desarrollo sostenible a largo plazo ha reforzado aún más la confianza de los consumidores.



Con una granja de más de 130 mil vacas bajo los estándares europeos de producción orgánica y Global S.L.P., Vinamilk garantiza un suministro diario de más de 1,1 millones de litros de leche fresca de alta calidad. La empresa también está ampliando su cartera de productos para responder a las tendencias de consumo personalizado, desde helados premium tipo Gelato y yogures estilo griego Green Farm hasta té kombucha, leche vegetal y leche de soya alta en calcio./.