Viettel y EDGE firman acuerdo de colaboración en tecnología avanzada para la industria de defensa

Abu Dabi (VNA) - Durante el Salón Aeronáutico de Dubái (Dubai Airshow) 2025, el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones (Viettel) y EDGE, un grupo de tecnología y defensa de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para colaborar en el desarrollo de productos y servicios de alta tecnología para la industria de defensa.

En la ceremonia de la firma. (Fuente: VNA)

El acuerdo fue rubricado la víspera por el mayor general Nguyen Dinh Chien, vicepresidente de Viettel, y Omar Al Zaabi, presidente de Comercio de EDGE, en presencia del coronel general Hoang Xuan Chien, viceministro de Defensa de Vietnam.

Según los términos del acuerdo, Viettel y EDGE trabajarán juntos en el desarrollo de soluciones avanzadas en áreas como infraestructura de telecomunicaciones 5G, ciberseguridad, dispositivos IoT, cámaras con inteligencia artificial (IA), y servicios de doble uso, como comercio electrónico y logística.

También explorarán la posibilidad de establecer un modelo de fabricación OEM (fabricante de equipo original) en Vietnam para producir componentes y módulos de los productos de EDGE, destinados no solo al mercado de los EAU, sino también a otros mercados internacionales.

Uno de los objetivos clave de esta colaboración es la transferencia de tecnología, la formación técnica y el desarrollo de soluciones innovadoras en los sectores de defensa y tecnología avanzada, cumpliendo con las leyes nacionales e internacionales de ambos países.

Este acuerdo representa un paso estratégico para Viettel en su objetivo de exportar productos de alta tecnología con la etiqueta "Hecho en Vietnam", al tiempo que impulsa la investigación y el desarrollo de productos y tecnologías avanzadas en defensa y áreas de doble uso.

EDGE, con sede en los EAU, es uno de los grupos más importantes del mundo en tecnología y defensa, especializado en ofrecer soluciones innovadoras tanto para la defensa como para industrias emergentes. La compañía se enfoca en el desarrollo de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial (4IR), como la automatización, la robótica, los materiales inteligentes y la ciberseguridad, con el objetivo de proteger la seguridad nacional y promover la exportación global.

Este acuerdo subraya la colaboración estratégica entre Vietnam y los EAU en el campo de la tecnología avanzada para la defensa, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo y expansión en los mercados internacionales./.