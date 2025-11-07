VietnamPlus gana prestigioso premio de periodismo en Asia

Singapur (VNA)- VietnamPlus, la plataforma en línea de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), recibió el galardón “Mejor Gráfico de Noticias Integrado” en los Premios Asiáticos de Medios 2025, celebrados en Singapur.

VietnamPlus, la plataforma en línea de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), recibe el galardón “Mejor Gráfico de Noticias Integrado” en los Premios Asiáticos de Medios 2025, celebrados en Singapur. (Foto: VNA)





El premio, otorgado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), reconoce la innovación y la creatividad en el periodismo visual. La obra ganadora, titulada “Epopeya de la reunificación nacional”, es un gráfico interactivo en 3D que conmemora el 50 aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación nacional (30 de abril de 1975 - 2025).



La pieza presenta un juego interactivo centrado en el icónico tanque de las fuerzas de liberación que avanzó hacia el Palacio de la Independencia, simbolizando el épico triunfo y el anhelo de reunificación nacional. El proyecto formaba parte de la cobertura especial A50 de la VNA.



El director ejecutivo de WAN-IFRA, Thomas Jacob, expresó su impresión por la innovación que está teniendo lugar en el sector de los medios de comunicación en Asia y, específicamente, por el trabajo proveniente de Vietnam.



“Es muy interesante ver cómo la calidad de las entradas en Asia sigue mejorando, y eso se refleja en los premios. Estoy realmente impresionado con lo que Vietnam ha estado haciendo, especialmente en términos de innovación”, afirmó Thomas Jacob.

Esta distinción marca la segunda vez este año que VietnamPlus recibe un premio importante de la WAN-IFRA. En abril, su proyecto “70 Años de la Liberación de Hanoi: Una Capital Sagrada y Elegante” fue reconocido como el “Mejor Producto Digital Innovador” en los Premios de Medios Digitales Asia 2025 en Kuala Lumpur, Malasia.



Al compartir la alegría por estos logros consecutivos, el editor jefe de VietnamPlus, Tran Tien Duan, destacó que el medio siempre ha priorizado la innovación y la creatividad en el trabajo periodístico, bajo la guía de la VNA.



Lograr dos premios de la WAN-IFRA en un mismo año es un testimonio crucial de estos esfuerzos y proporciona una motivación significativa para que el equipo de periodistas y editores continúe creando productos interactivos y atractivos para los lectores, ganando el reconocimiento de la comunidad mediática internacional.



Fundada en 1948, la red WAN-IFRA cuenta entre sus miembros con tres mil agencias de noticias y tecnología y 60 asociaciones de prensa provenientes de 120 países y territorios. Tiene su sede en Francia y Alemania, y oficinas en Singapur, la India y México.



Este año, un total de 228 productos periodísticos de 41 medios de prensa de 17 países participaron en los Premios Asiáticos de Medios de WAN-IFRA.



Mientras tanto, la Conferencia de Líderes de Medios Asiáticos, celebrada los días 5 y 6 de noviembre en Singapur, reunió a dirigentes y expertos de la industria para debatir estratégicamente sobre los desafíos más urgentes del sector, incluyendo la inteligencia artificial, las nuevas tendencias y el fomento de la confianza en los medios./.