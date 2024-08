Vietnamitas en Suiza conmemoran 79 años de la Revolución de Agosto y el Día Nacional

Ginebra (VNA)- La embajada de Vietnam en la capital suiza de Berna organizó una ceremonia para conmemorar los 79 años de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), con la participación de representantes de asociaciones, casi 500 connacionales y amigos internacionales en Suiza.



El embajador de Vietnam en Suiza, Phung The Long, pronuncia un discurso en la ceremonia (Fuente: VNA)



Luego de la ceremonia de izado de la bandera, se guardó un minuto de silencio en memoria del difunto secretario general Nguyen Phu Trong, un líder excelente del Partido Comunista, de la nación y del pueblo vietnamita.



En su discurso, el embajador de Vietnam en Suiza, Phung The Long, hizo hincapié en el significado de la Revolución de Agosto de 1945, liderada por el PCV y el Presidente Ho Chi Minh, así como la Declaración de Independencia, pronunciada el 2 de septiembre de 1945 por el Tío Ho para marcar el nacimiento de la República Democrática de Vietnam (actual República Socialista de Vietnam).



También informó a los compatriotas sobre la situación de desarrollo del país indochino durante los primeros meses del año, enfatizando los avances en infraestructura y recursos humanos, especialmente en áreas como los semiconductores y la inteligencia artificial.



Además, el embajador Phung The Long mencionó las perspectivas de cooperación cada vez más efectivas entre Vietnam y Suiza, con muchas actividades de promoción comercial e inversión realizadas desde principios de año.



Aprovechó la ocasión para reconocer y elogiar las contribuciones de la comunidad vietnamita y los amigos suizos en el proceso de construcción, consolidación y fortalecimiento de la solidaridad comunitaria, así como en la preservación y promoción de la cultura vietnamita.



En particular, el vietnamita se ha convertido en un idioma opcional en las escuelas públicas de los estados de Ginebra y Zúrich, gracias a los esfuerzos de la comunidad de connacionales durante años./.