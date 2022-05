Vietnamitas en Reino Unido y Francia rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh

Londres (VNA)- La Embajada de Vietnam en Reino Unido, junto con las agencias representantes, asociaciones y comunidad de vietnamitas en el país europeo, colocó ofrendas florales ante la estela dedicada al Presidente Ho Chi Minh en el pueblo de Newhaven, en el condado de Sussex Oriental y en el edificio New Zealand House, en el centro de Londres.



En el acto, efectuado en ocasión del 132 aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh, el embajador expresó la gratitud profunda al líder revolucionario y repasó su trayectoria de 30 años de búsqueda de la forma de salvar al país, incluido el tiempo que vivía y trabajaba en Reino Unido.



Hoang Long destacó que, aunque el tiempo en Reino Unido no fue largo, aquí el Tío Ho leyó por primera vez las obras de Karl Marx y Friedrich Engels y encontró el camino para la liberación nacional.



Afirmó que durante el período de vida y trabajo en el Reino Unido, el Presidente Ho Chi Minh sentó la base de las relaciones de amistad entre los dos países en general, y con Newhaven en particular.



El joven Nguyen Tat Thanh llegó a Newhaven cuando trabajaba en la ruta de ferry internacional que conectaba la localidad con el pueblo francés de Dieppe en algún momento después de la primera Guerra Mundial.



En el museo de la localidad, que guarda una gran cantidad de documentos y fotos sobre la historia marítima local, hay una imagen de un ferry de hace más de 100 años y del cual se dice que allí dejó las huellas el Presidente Ho Chi Minh. También exhibe una estatua del Tío Ho, que marca la relación histórica entre Newhaven y el líder vietnamita.



Mientras, el edificio de 19 pisos New Zealand en la calle céntrica de Haymarket se construyó en la base del hotel Carlton, donde Ho Chi Minh trabajó como un ayudante de cocina.

En Francia, el embajador vietnamita Dinh Toan Thang y representantes de otras agencias vietnamitas también ofrecieron flores ante el monumento dedicado al Presidente Ho Chi Minh en el “Espacio Ho Chi Minh” en el parque Montreau. /.