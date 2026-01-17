Vietnamitas en Laos depositan grandes esperanzas en orientaciones nacionales de desarrollo

Nguyen Thi Thu Huyen, jefa de la Oficina de la Asociación de Vietnamitas en Vientián (Foto: VNA)

En vísperas del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), la comunidad de coterráneos en Laos expresó su firme confianza, altas expectativas y recomendaciones respecto a las orientaciones de desarrollo del país en la nueva etapa, en particular la promoción del papel, el intelecto y los recursos de la diáspora.



Nguyen Thi Thu Huyen, jefa de la Oficina de la Asociación de Vietnamitas en Vientián, afirmó que para que los intelectuales connacionales regresen y contribuyan de forma eficaz y sostenible a la Patria, no basta con recurrir únicamente a convocatorias de participación o políticas de incentivos. La clave, enfatizó, reside en construir mecanismos de trabajo transparentes, definir claramente las autoridades y asignar responsabilidades específicas.



Según Thu Huyen, es vital ubicar a las personas en los puestos adecuados, en línea con su experiencia. Muchos intelectuales connacionales están capacitados y trabajan en entornos internacionales altamente profesionales. Si sus contribuciones en el país se limitan a funciones de asesoramiento simbólico, sin poder de decisión ni tareas concretas, su potencial no podrá aprovecharse plenamente, comentó, enfatizando la importancia de eliminar las barreras administrativas.



Los intelectuales vietnamitas en el extranjero deben ser considerados parte integral del ecosistema nacional de conocimiento, y se debe confiar en ellos y evaluarlos en función de su desempeño, con autoridad acorde con la rendición de cuentas, añadió.



También destacó la necesidad de mecanismos de cooperación flexibles. Las contribuciones no necesariamente requieren trabajo a tiempo completo en Vietnam, sino que pueden concretarse en proyectos, asignaciones a plazo fijo o colaboración transfronteriza. Lo más importante, subrayó, son sus contribuciones sustanciales y efectivas.



Para posicionar a Vietnam en el mapa tecnológico global, Thu Huyen propuso que la nación identifique claramente sectores estratégicos alineados con las fortalezas nacionales, como la tecnología biomédica, la agricultura de alta tecnología, la inteligencia artificial aplicada, los semiconductores, las energías limpias y las tecnologías digitales al servicio de la sociedad.



Al mismo tiempo, Vietnam debe fortalecer la inversión en investigación y desarrollo vinculada a la comercialización, y fomentar un ecosistema de innovación donde las empresas desempeñen un papel central, el Estado actúe como facilitador y el talento nacional e internacional sea el motor.



En vísperas del XIV Congreso Nacional del Partido, Thu Huyen expresó su esperanza de que Vietnam continúe reafirmando firmemente el espíritu de gran unidad nacional, reconociendo a los compatriotas en el extranjero como un recurso estratégico para el desarrollo nacional. Cuando se refuerce la confianza mediante políticas concretas, consistentes y duraderas, los vietnamitas en el exterior se sentirán cada vez más conectados y dispuestos a contribuir más a la Patria.



Compartiendo la misma confianza, Dong Cong Dung, presidente de la Asociación de Vietnamitas en la provincia de Champasak, describió el Congreso como un evento político particularmente importante, con una trascendencia a largo plazo para el desarrollo nacional y como una importante fuente de aliento para que la diáspora viva y trabaje con tranquilidad, se integre plenamente en las sociedades de acogida y siga acompañando y contribuyendo a la Patria.



De igual manera, Nguyen Van Binh, presidente de la Asociación de Vietnamitas en la provincia de Attapeu, expresó su esperanza de que el Congreso continúe implementando políticas abiertas y favorables que permitan a los coterráneos contribuir con su intelecto y recursos de manera más eficaz. Afirmó que la comunidad vietnamita en Attapeu mantiene su confianza en el liderazgo del Partido, se enorgullece de los logros del país y está dispuesta a servir de puente para fortalecer aún más la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos.



Con estas expectativas compartidas, la comunidad de vietnamitas residentes en Laos manifestó su convicción de que el XIV Congreso Nacional del PCV marcará el comienzo de una nueva etapa de desarrollo en la que la fuerza intelectual vietnamita, tanto en el país como en el extranjero, se movilizará y aprovechará plenamente para construir un Vietnam fuerte y próspero./.