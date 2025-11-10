Vietnamitas en Laos confían en próximo Congreso Nacional del Partido

Vientiane (VNA)- La comunidad de vietnamitas en Laos expresa su confianza en que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) despertará el anhelo de desarrollo nacional, impulsando al país hacia un nuevo período de prosperidad y modernización.

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios Vietnamitas en Laos y director general de la empresa NNC Pharma, Hoang Van Quan. (Foto: VNA)





En diálogo con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), miembros destacados de la comunidad compartieron sus expectativas y contribuciones a los borradores de documentos que se presentarán en el crucial evento político.



El vicepresidente de la Asociación de Empresarios Vietnamitas en Laos y director general de la empresa NNC Pharma, Hoang Van Quan, destacó la visión profunda y la determinación reflejada en los borradores para construir un sistema educativo abierto, moderno e internacionalmente integrado, que al mismo tiempo preserve la identidad nacional. Subrayó que, en un contexto global de rápido desarrollo, Vietnam necesita avances estratégicos y disruptivos, donde la educación superior y el desarrollo de talentos de alta calidad juegan un papel clave.



Desde su experiencia empresarial, propuso perfeccionar el mecanismo de autonomía universitaria, junto con la responsabilidad y la reestructuración del sistema de instituciones públicas para hacerlo más ágil y eficiente. Enfatizó la importancia estratégica de la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial en la enseñanza, la investigación y la gestión, así como una mayor cooperación internacional y vínculos más estrechos con las empresas.

Desde la perspectiva educativa, la directora de la Escuela Bilingüe Laos-Vietnam Nguyen Du, Nguyen Thi Thanh Huong, se mostró completamente alineada con el espíritu de renovación integral y las aspiraciones de desarrollo plasmadas en los borradores. Afirmó que la educación debe ocupar una posición central en la estrategia de desarrollo nacional, ya que no solo transmite conocimiento, sino que también nutre la confianza, el carácter y el civismo, bases de la autosuficiencia nacional.



Thanh Huong también hizo un llamado a continuar apoyando y formando a los profesores de idioma vietnamita en el extranjero, proporcionándoles métodos pedagógicos modernos y perfeccionando sus habilidades bilingües. Destacó que la educación es un puente cultural y de diplomacia popular que conecta a la comunidad en el extranjero con la Patria.



La comunidad en Laos también propuso políticas integrales para aprovechar mejor el potencial de los vietnamitas en el extranjero. Entre las sugerencias se incluyen políticas educativas y culturales orientadas a la diáspora, el fortalecimiento de programas de intercambio y becas para los jóvenes, el establecimiento de redes de intelectuales y empresarios, y la mejora de las políticas de inversión y reconocimiento de cualificaciones internacionales. También se promueve la transformación digital para crear una “Comunidad digital de vietnamitas en el extranjero”.



Los aportes de la comunidad en Laos reflejan un profundo afecto, confianza y sentido de responsabilidad hacia la patria, demostrando que, a pesar de la distancia geológica, los vietnamitas en el extranjero mantienen vivo su vínculo y están dispuestos a contribuir al desarrollo y la prosperidad de la nación./.