Vietnamitas en Japón actúan como puente para impulsar la cooperación bilateral

Tokio (VNA) – De cara al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, el proyecto de documentos del Congreso ha recibido numerosas opiniones de la comunidad vietnamita en el extranjero, incluida la diáspora en Japón.

Le Thuong, vicepresidenta de la Unión de Asociaciones de Vietnamitas en Japón (Fuente: VNA)

En una entrevista concedida a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Tokio, Le Thuong, vicepresidenta de la Unión de Asociaciones de Vietnamitas en Japón, evaluó que el borrador presenta varios puntos nuevos relacionados con la economía privada, la diplomacia popular, así como con la ciencia, la tecnología y la integración internacional, aspectos que considera adecuados para la comunidad vietnamita en la nación del Sol naciente.

Según Le Thuong, el fortalecimiento de la diplomacia popular contribuirá de manera efectiva a las actividades exteriores entre Vietnam y Japón. Además del papel de las misiones diplomáticas, los vietnamitas residentes en Japón pueden servir como puente para promover la cooperación entre localidades y empresas de ambos países, gracias a su comprensión de las orientaciones y políticas del Partido y el Estado. A través de las asociaciones de vietnamitas, muchos procesos de conexión pueden acelerarse, lo que refuerza el papel de la comunidad en el proceso de integración internacional.

Le Thuong propuso atraer a especialistas e intelectuales a participar en las asociaciones comunitarias para crear una base sólida en actividades culturales y de diplomacia popular. Asimismo, sugirió establecer mecanismos de apoyo que permitan a las asociaciones operar de manera estable y profesional, contribuyendo a generar iniciativas de cooperación con las autoridades locales japonesas.

Respecto a la preservación de la identidad cultural, destacó la eficacia de actividades como el Día de Vietnam, el Día de la Cultura Vietnamita, los programas de intercambio con universidades japonesas y las clases de vietnamita para niños.

Expresó además el deseo de establecer un Centro Cultural de Vietnam en Japón, señalando que la comunidad vietnamita allí es joven y con recursos limitados, por lo que requiere apoyo desde el país. Subrayó que los vietnamitas en Japón son el puente más efectivo entre ambas naciones debido a su comprensión profunda del entorno cultural de los dos países.

Asimismo, consideró necesario que las universidades vietnamitas establezcan facultades de Estudios Vietnamitas para coordinar con las asociaciones en Japón la organización de cursos de vietnamita dirigidos a las generaciones más jóvenes, lo que contribuirá a mantener el idioma y fortalecer la conexión con la tierra natal.

En relación con el papel de la economía privada y la ciencia y tecnología como motores del desarrollo, afirmó que estas orientaciones atraerán a los intelectuales vietnamitas en Japón a participar en programas de cooperación académica, tecnológica y cultural, contribuyendo a promover la imagen de Vietnam en Japón.

Destacó que este equipo de expertos conoce las necesidades del país y puede asesorar políticas adecuadas, al tiempo que expresó el deseo de crear condiciones para que las empresas vietnamitas exitosas en el extranjero regresen a invertir y contribuir al desarrollo nacional en la nueva etapa./