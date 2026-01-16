Vietnamitas en Hong Kong y Macao (China) con grandes expectativas en XIV Congreso del Partido

Nguyen Thi Xuan Hue (segunda desde la izquierda), estudiante de doctorado en Lingüística Inglesa Aplicada de la Universidad de Macao (China), en una ceremonia de admisión de nuevos miembros del partido. (Fuente: VNA)

En vísperas del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), los estudiantes connacionales en las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y de Macao (China) expresaron sus pensamientos, confianzas y expectativas para ese gran evento político.



Nguyen Thi Xuan Hue, estudiante de doctorado en Lingüística Inglesa Aplicada de la Universidad de Macao (China), compartió que los jóvenes intelectuales están particularmente interesados y tienen grandes expectativas para el XIV Congreso Nacional, esperando que el nuevo grupo de líderes continúe heredando el espíritu de innovación y acción decisiva en la lucha contra la corrupción como en el pasado, y posea una visión estratégica para desarrollar el país en un contexto internacional cada vez más complejo.



Al igual que otros estudiantes en Hong Kong y Macao, Xuan Hue dijo durante una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias que se interesa en las políticas de integración económica internacional, la atracción de inversiones y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad.



En particular, se espera que el Gobierno vietnamita tenga políticas más específicas y prácticas para conectar y utilizar eficazmente el intelecto de quienes estudian en el exterior o mecanismos para apoyarlos cuando regresan al país de origen, con el fin de poder contribuir eficazmente al desarrollo nacional, reiteró.



A lo largo de los años, el Partido y el Estado han mostrado una preocupación cada vez más práctica por la comunidad vietnamita en el extranjero. La Resolución n.º 36-NQ/TW (2004) sobre la labor de los compatriotas en el exterior y, posteriormente, la Conclusión n.º 12-KL/TW del Buró Político del PCV, demostraron claramente la postura de considerar a los residentes en el extranjero como una parte inseparable de la nación, enfatizó.



Los estudiantes tenemos fe en las políticas correctas del Partido y esperamos que en el futuro la política de la gran unidad nacional siga concretándose, para que cada vietnamita en el exterior tenga la oportunidad de contribuir a su tierra natal, puntualizó.



Por su parte, la doctora Nguyen Thi Khanh, investigadora postdoctoral de la Universidad China de Hong Kong (CUHK), compartió que siempre ha estado orgullosa de los logros alcanzados por el país durante el período de Doi Moi (Renovación), especialmente el crecimiento económico estable y la profunda integración internacional.



También formuló votos porque el nuevo liderazgo posea una visión estratégica y experiencia internacional práctica para liderar al país a superar los desafíos de la globalización y la Cuarta Revolución Industrial en el desarrollo socioeconómico, continúe con la política de innovación, desarrollo de las economías digital y verde, y atracción de inversión de alta calidad.



Además, expresó su deseo de que siga fortaleciendo la lucha contra la corrupción, mejorando la capacidad de los funcionarios, garantizando la democracia y tomando a las personas como el centro de las actividades.



De igual manera, se espera que el Partido y el Estado aumenten las políticas jurídicas hacia los residentes vietnamitas en el exterior, para que puedan brindar más aportes, incluidos sus recursos intelectuales y financieros, al desarrollo del país de origen, entre otros aspectos, remarcó.



A lo largo de los años, el Consulado General de Vietnam en Hong Kong y Macao ha apoyado y protegido constantemente los derechos de los ciudadanos coterráneos en la mayor medida posible, ha organizado numerosas actividades para fomentar la cohesión comunitaria entre las personas y ha realizado actividades en aras de mantener y promover el idioma y la cultura de la tierra natal./.