Vietnamitas en el extranjero: uniendo esfuerzos por una nación fuerte y desarrollada

Londres (VNA) En el contexto de la profunda integración de Vietnam con el mundo, la comunidad vietnamita en el extranjero desempeña un papel cada vez más relevante, no solo como embajadora cultural, sino también aportando activamente ideas, conocimientos y experiencias a la formulación de políticas y a los programas nacionales de desarrollo.



Así lo afirmó el profesor asociado Dr. Luong Tuan Anh, de la Universidad De Montfort (Reino Unido), al compartir con el corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Londres su visión sobre cómo el Partido y el Estado generan oportunidades para la participación de los vietnamitas en el exterior, así como sobre el compromiso y el deseo de esta comunidad de aportar al desarrollo nacional.



De acuerdo con Luong Tuan Anh, el Partido y el Estado han creado de forma constante condiciones favorables para que los vietnamitas en el extranjero participen en asuntos clave mediante canales oficiales como la VNA y la Televisión Nacional VTV. Asimismo, se les invita a opinar sobre políticas estratégicas relacionadas con la estructura organizativa, la reforma administrativa, el desarrollo del sector privado y la elaboración de documentos del XIV Congreso Nacional. Además, las visitas al extranjero de dirigentes del Partido y del Estado suelen incluir encuentros con organizaciones de la comunidad vietnamita en otros países.



Como miembro de la Asociación de Intelectuales Vietnamitas en el Reino Unido y de la Asociación Global de Expertos e Intelectuales Vietnamitas, Luong Tuan Anh señaló que ha participado en numerosas reuniones durante visitas de alto nivel, como la del secretario general del Partido Comunista To Lam al Reino Unido en octubre de este año y la del primer ministro Pham Minh Chinh a Francia en junio. Paralelamente, forma parte de grupos profesionales que asesoran al Gobierno en temas como la reforma administrativa y las negociaciones comerciales con Estados Unidos.



Gracias a la existencia de múltiples canales para expresar opiniones, ya sea a través de organismos estatales o de asociaciones profesionales, el académico considera que el Partido y el Estado han demostrado una actitud abierta, receptiva y dispuesta a escuchar a todos los sectores de la sociedad, incluida la comunidad vietnamita en el extranjero.



Luong Tuan Anh destacó que muchos vietnamitas residentes en el exterior muestran un alto nivel de compromiso y están dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo a largos procesos de consulta, pese a sus agendas laborales exigentes. Muchos de ellos aspiran a participar de manera más directa en el desarrollo del país si se dan las condiciones adecuadas, indicó.



En este sentido, afirmó que una gran parte de la comunidad estaría dispuesta a colaborar activamente con el Partido y el Estado si se les presentaran solicitudes concretas y condiciones de trabajo claras.



No obstante, también reconoció que existe una parte de vietnamitas en el extranjero que aún se muestra reticente y no está preparada para contribuir, principalmente debido a diferencias de percepción. A su juicio, si se logran dejar de lado los desacuerdos y se prioriza un objetivo común, las aportaciones de la diáspora se fortalecerán, contribuyendo así a la construcción de un Vietnam próspero y fuerte, tal como lo deseaba el Presidente Ho Chi Minh./.