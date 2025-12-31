Vietnamitas en el extranjero: fuente de recursos intelectuales y apoyo para el desarrollo del país

Singapur (VNA) - La reciente apertura de foros y espacios de participación para que los vietnamitas en el extranjero puedan aportar sus opiniones sobre decisiones clave, como las resoluciones del Partido y los borradores de documentos para el Congreso partidista, marca un giro significativo en la política del Gobierno hacia la diáspora.

La comunidad vietnamita en Singapur deposita flores ante la estatua del Presidente Ho Chi Minh en el Museo de las Civilizaciones Asiáticas de Singapur para conmemorar el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional el 2 de septiembre. (Foto: VNA)

Esta medida ha sido calificada como un paso importante por Ho Quynh Lan, presidenta de la Asociación de Empresas Vietnamitas en Singapur, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).

Según Quynh Lan, la creación de estos canales de diálogo, que permiten a los vietnamitas fuera del país involucrarse en la toma de decisiones políticas, refleja un cambio positivo en la relación entre el Gobierno y la comunidad de connacionales en el extranjero.

“Esta decisión es una muestra clara de la apertura y la democracia del Gobierno vietnamita, que ahora más que nunca está dispuesto a escuchar las opiniones de los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia”, expresó.

Destacó que este cambio no sólo reitera que los vietnamitas en el extranjero son una parte integral de la nación, sino que también subraya su derecho y responsabilidad de contribuir al desarrollo de Vietnam, sin importar donde vivan o trabajen.

Para ella, este enfoque más inclusivo envía un mensaje de respeto por la diversidad de opiniones y fomenta un espacio para la crítica constructiva y el diálogo productivo.

Con una carrera de más de tres décadas trabajando con la comunidad vietnamita en el extranjero, Quynh Lan considera que esta política es un reflejo de una visión estratégica a largo plazo del Gobierno, especialmente en un contexto en que la comunidad coterránea está en expansión y representa una fuerza significativa en la mayoría de los países clave a nivel mundial.

En un mundo cada vez más globalizado, los recursos intelectuales y la experiencia de los vietnamitas en el exterior pueden convertirse en una palanca poderosa para el desarrollo de Vietnam, comentó.

La respuesta de la comunidad vietnamita en el extranjero ha sido positiva, según la líder empresarial. A pesar de la distancia, los vietnamitas siguen profundamente conectados con su país de origen y se sienten entusiasmados con las señales de cambio y las reformas implementadas por el Gobierno.

“La diáspora vietnamita no solo está interesada en contribuir a través de remesas o iniciativas benéficas. Los empresarios e intelectuales desean participar activamente en áreas clave como la formulación de políticas, la atracción de inversiones, la transferencia de tecnología y conocimientos, y la participación en proyectos de digitalización y sostenibilidad”, indicó.

También resaltó la importancia de que las políticas destinadas a la comunidad connacional en el extranjero sean prácticas y estables, lo que garantizaría que las contribuciones se traduzcan en proyectos concretos y a largo plazo. “Los vietnamitas en el extranjero están comprometidos con el desarrollo de su país, pero necesitan un entorno político estable que respalde sus iniciativas”, señaló.

La presidenta de la Asociación de Empresas Vietnamitas en Singapur expresó las expectativas de la comunidad sobre un Gobierno más moderno y eficiente, que avance hacia un modelo de administración electrónica, con mayor transparencia y compromiso con el bienestar común./.