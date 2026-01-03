Vietnamitas en el extranjero aportan intelecto y experiencia al desarrollo nacional

Berlín (VNA) – El Partido y el Estado de Vietnam han creado constantemente plataformas adecuadas para que los vietnamitas en el extranjero aporten su intelecto y experiencia a los principales asuntos nacionales, afirmó el académico vietnamita Nguyen Hong Thai de la Universidad alemana de Stettin.

Los vietnamitas en Japón siguieron atentamente la transmisión en vivo de la celebración del 80.º Día Nacional en una pantalla gigante. (Foto: VNA)

Durante una entrevista concedida a reporteros de la Agencia de Noticias de Vietnam (VNA) en Berlín, Hong Thai subrayó el fuerte y duradero vínculo que une a los vietnamitas en el extranjero con su Patria.

Señaló que los recientes esfuerzos para solicitar la opinión de los vietnamitas en el extranjero sobre los borradores de documentos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) demuestran una política sólida y con visión de futuro que valora la inteligencia, la dedicación y el sentido de responsabilidad de la comunidad vietnamita en el exterior.

Según el profesor, esta iniciativa refleja el respeto del Partido y el Estado por los vietnamitas en el extranjero y podría expandirse aún más, especialmente dentro de la comunidad connacional en Alemania, que comprende una amplia gama de profesionales, intelectuales y empresarios con una amplia trayectoria internacional.

Observó que la mayoría de los vietnamitas en el extranjero en Alemania siempre desean contribuir al desarrollo de la nación. Esta aspiración se refleja no solo en el apoyo financiero, como las donaciones a los compatriotas afectados por desastres naturales e inundaciones cada año, sino también en el firme espíritu de solidaridad y ayuda mutua dentro de la comunidad, en consonancia con el valor tradicional de "los afortunados ayudan a los menos afortunados".

Hong Thai puntualizó que los vietnamitas en el extranjero ahora comprenden claramente que las remesas ya no son el único factor decisivo en el desarrollo de Vietnam, como lo fueron antes, dado que el país ha logrado avances significativos y ya no se encuentra entre las naciones más pobres del mundo.

En cambio, los vietnamitas en el extranjero esperan cada vez más que su segunda generación, con conocimientos, habilidades y experiencia internacionales, realice contribuciones más sustanciales y sostenibles a la Patria.

A título personal, el académico expresó su deseo de contribuir más activamente al desarrollo científico y tecnológico de Vietnam, con el objetivo de construir un país que se desarrolle armoniosamente, con una economía sólida, una sociedad civilizada, una identidad cultural rica y distintiva, y una profunda integración internacional./.