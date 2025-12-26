Vietnamitas en el exterior, puente de conexión clave para el desarrollo nacional

Tokio (VNA) Los residentes vietnamitas en el extranjero no solo son una parte inseparable de la nación, sino también un puente de conexión importante en el proceso de integración y desarrollo del país, afirmó Nguyen Hong Son, presidente de la Unión de Asociaciones Vietnamitas en Japón.



Nguyen Hong Son, presidente de la Unión de Asociaciones Vietnamitas en Japón, en la entrevista. (Fuente: VNA)



Durante una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Tokio en vísperas del XI Congreso Nacional de Emulación Patriótica, Hong Son reiteró que el país de origen ha registrado cambios fuertes y positivos en los últimos tiempos.



En particular, Vietnam ha ratificado gradualmente su posición en el escenario internacional, no solo a través de su ritmo de crecimiento económico, sino también mediante su proactividad y capacidad de integración y diálogo, destacó.



El creciente número de proyectos a escala internacional, obras emblemáticas regionales y productos "hechos en Vietnam" evocan fuertes emociones en los residentes connacionales en el extranjero, expresó.



Destacó el espíritu de innovación, la aspiración al ascenso y la unidad de los vietnamitas tanto en el país como en el extranjero, lo que demuestra el resultado de políticas correctas del Partido y el Estado y una evidencia de la fortaleza de los recursos internos y del perdurable espíritu nacional.



En esta nueva era, mientras Vietnam asciende fuertemente en el escenario internacional, la comunidad de residentes connacionales en el exterior necesita definir claramente que cada individuo debe ser un "embajador del pueblo", difundiendo así la imagen de la tierra natal y su gente, que son personas amigables, dinámicas y creativas.



Para contribuir de forma más eficaz, la comunidad necesita fortalecer sus vínculos, preservar su identidad cultural y participar activamente en actividades hacia el país del origen, remarcó.



Cuando cada vietnamita en el extranjero sea consciente de su papel, será un recurso valioso que contribuirá a la construcción de un Vietnam sostenible, profundamente integrado y seguro, puntualizó.



Al referirse a las políticas actuales del Partido y el Estado hacia los vietnamitas en el extranjero, elogió la profunda y constante atención del Partido y el Estado a esta labor.



Las políticas recientes se han vuelto cada vez más integrales y abarcan desde la protección de los ciudadanos y el apoyo a la integración hasta el estímulo de los vietnamitas en el extranjero para que contribuyan al desarrollo del país, alabó.



En este nuevo contexto, enfatizó la necesidad de contar con mecanismos institucionales y financieros más específicos para apoyar a los jóvenes vietnamitas en el extranjero en la preservación de la lengua materno y la comprensión de su cultura nacional, creando al mismo tiempo condiciones para que participen en programas de emprendimiento, investigación y transferencia de conocimientos a la tierra natal./.