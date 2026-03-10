Noticieros
Vietnamitas en ciudad griega de Ioannina celebran el Año Nuevo Lunar
Atenas (VNA) - La embajadora de Vietnam en Grecia, Pham Thi Thu Huong, sostuvo una sesión de trabajo en la ciudad griega de Ioannina y participó en un encuentro festivo con trabajadores del país indochino en ocasión del año nuevo lunar.
El encuentro contó con más de 200 personas, incluyendo todos los trabajadores de Vietnam, el equipo directivo y los amigos griegos en la empresa Konstatinos Nitsiakos, una de las mayores empresas de Grecia en la cría y el procesamiento de ganado y aves de corral.
Thu Huong apreció que la celebración no solo crea un ambiente cálido y fortalece los lazos comunitarios, sino que también ayuda a los trabajadores a aliviar la nostalgia por su tierra natal.
Subrayó que la Embajada de Vietnam en Grecia siempre acompaña y presta especial atención a la protección de los derechos e intereses legítimos de los trabajadores vietnamitas.
Al mismo tiempo, promueve la conexión entre empresas de ambos países para ampliar las oportunidades de cooperación y proporcionar cada vez más trabajadores vietnamitas altamente cualificados al mercado laboral griego.
En esta ocasión, la embajadora informó a los trabajadores sobre la situación de desarrollo del país y las relaciones de cooperación entre Vietnam y Grecia. Expresó su esperanza de que los trabajadores vietnamitas en la empresa Nitsiakos continúen esforzándose en su labor, contribuyan activamente al desarrollo de la empresa, mejoren sus ingresos y cumplan estrictamente las leyes del país anfitrión.
Asimismo, los animó a mantener la solidaridad, apoyarse mutuamente y preservar la buena imagen y el prestigio de Vietnam. Según la embajadora, cada trabajador vietnamita en el extranjero es un “mensajero” que acerca la imagen del país, su cultura y su gente al pueblo griego y a la comunidad internacional.
El presidente de la empresa, Konstatinos Nitsiakos, junto con la dirección, valoró la inteligencia, la rápida adaptación al trabajo y la diligencia de los trabajadores vietnamitas. Asimismo, la empresa presta especial atención a la vida espiritual de los trabajadores, organizando que los empleados vietnamitas vivan cerca unos de otros, facilitando la contratación de parejas y promoviendo actividades recreativas como deportes, fútbol y pesca.
Durante su visita a las zonas de alojamiento y a las instalaciones donde trabajan los empleados vietnamitas, la embajadora Thu Huong se reunió y conversó directamente con ellos. La mayoría expresó su satisfacción con las condiciones laborales y la atención brindada por la empresa, así como su deseo de mantener una relación laboral a largo plazo./.