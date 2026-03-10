Vietnamitas en ciudad griega de Ioannina celebran el Año Nuevo Lunar

Atenas (VNA) - La embajadora de Vietnam en Grecia, Pham Thi Thu Huong, sostuvo una sesión de trabajo en la ciudad griega de Ioannina y participó en un encuentro festivo con trabajadores del país indochino en ocasión del año nuevo lunar.



La embajadora entrega el XI Premio Nacional de Información al Exterior 2025 a sus amigos griegos. (Foto: VNA)

El encuentro contó con más de 200 personas, incluyendo todos los trabajadores de Vietnam, el equipo directivo y los amigos griegos en la empresa Konstatinos Nitsiakos, una de las mayores empresas de Grecia en la cría y el procesamiento de ganado y aves de corral.



Thu Huong apreció que la celebración no solo crea un ambiente cálido y fortalece los lazos comunitarios, sino que también ayuda a los trabajadores a aliviar la nostalgia por su tierra natal.

Subrayó que la Embajada de Vietnam en Grecia siempre acompaña y presta especial atención a la protección de los derechos e intereses legítimos de los trabajadores vietnamitas.



Al mismo tiempo, promueve la conexión entre empresas de ambos países para ampliar las oportunidades de cooperación y proporcionar cada vez más trabajadores vietnamitas altamente cualificados al mercado laboral griego.



En esta ocasión, la embajadora informó a los trabajadores sobre la situación de desarrollo del país y las relaciones de cooperación entre Vietnam y Grecia. Expresó su esperanza de que los trabajadores vietnamitas en la empresa Nitsiakos continúen esforzándose en su labor, contribuyan activamente al desarrollo de la empresa, mejoren sus ingresos y cumplan estrictamente las leyes del país anfitrión.



Asimismo, los animó a mantener la solidaridad, apoyarse mutuamente y preservar la buena imagen y el prestigio de Vietnam. Según la embajadora, cada trabajador vietnamita en el extranjero es un “mensajero” que acerca la imagen del país, su cultura y su gente al pueblo griego y a la comunidad internacional.



El presidente de la empresa, Konstatinos Nitsiakos, junto con la dirección, valoró la inteligencia, la rápida adaptación al trabajo y la diligencia de los trabajadores vietnamitas. Asimismo, la empresa presta especial atención a la vida espiritual de los trabajadores, organizando que los empleados vietnamitas vivan cerca unos de otros, facilitando la contratación de parejas y promoviendo actividades recreativas como deportes, fútbol y pesca.



Durante su visita a las zonas de alojamiento y a las instalaciones donde trabajan los empleados vietnamitas, la embajadora Thu Huong se reunió y conversó directamente con ellos. La mayoría expresó su satisfacción con las condiciones laborales y la atención brindada por la empresa, así como su deseo de mantener una relación laboral a largo plazo./.