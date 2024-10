Vietnam y Venezuela intercambian informaciones sobre políticas de defensa

Caracas (VNA)- El embajador vietnamita en Caracas, Vu Trung My, al frente de una delegación de trabajo, visitó el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación de Venezuela (IAESEN) para intercambiar sobre la relación amistosa tradicional bilateral, así como las políticas de defensa del país indochino.



El teniente general Rafael Zerpa Zambrano, director del IAESEN, da la bienvenida a la delegación de la embajada vietnamita en Venezuela. (Fuente: VNA)



La visita se realizó la víspera en el marco de las actividades conmemorativas del aniversario 35 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países (1989-2024).



El teniente general Rafael Zerpa Zambrano, director del IAESEN, dio una cálida bienvenida al embajador Vu Trung My. Expresó su admiración por los logros de Vietnam en la lucha por la liberación nacional y la construcción del país, recordando su visita al país del sudeste asiático en mayo de 2023.



Calificó al Ejército Popular de Vietnam como una fuerza armada disciplinada, bien entrenada y exitosa en muchas guerras por la independencia, destacando su lealtad absoluta al Partido Comunista y al pueblo.



En su discurso ante los oficiales superiores de IAESEN sobre la historia de la revolución vietnamita, el embajador Vu Trung My destacó los logros bajo el liderazgo del Partido Comunista y el Presidente Ho Chi Minh.



Después del nacimiento de la República Democrática de Vietnam en 1945, el país ganó dos guerras importantes contra Francia y Estados Unidos y luego realizó la causa de renovación nacional, alcanzando grandes éxitos históricos, rememoró.



El embajador destacó la política exterior de Vietnam, que promueve la independencia, la autodeterminación, la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, participando activamente en la cooperación internacional y siendo un miembro confiable de la comunidad global.



Vietnam ha establecido relaciones diplomáticas con los 193 países miembros de las Naciones Unidas, incluidos los 35 países de América, resaltó el diplomático.



Respecto a la defensa, enfatizó que se basa en la fuerza de la gran unidad nacional bajo el liderazgo del Partido Comunista, resolviendo disputas por medios pacíficos y respetando el derecho internacional.



Explicó la política de defensa de los "cuatro no": no participar en alianzas militares; no asociarse con un país para luchar contra otro; no permitir que países extranjeros establezcan bases militares o utilicen territorio para luchar contra terceros y no usar la fuerza ni amenazar con usarla en las relaciones internacionales.



Durante la conversación, el embajador respondió preguntas de los estudiantes de IAESEN, ayudándoles a comprender mejor la situación actual de Vietnam, los logros de la renovación, las políticas exteriores del país, así como sus políticas de defensa y las relaciones con Venezuela./.