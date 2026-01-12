Vietnam y Uruguay tienen amplio margen para elevar su relación a un nuevo nivel

El primer ministro Pham Minh Chinh con el presidente uruguayo Yamandú Orsi durante su reunión en la Cumbre Ampliada del BRICS el 7 de julio de 2025. Foto: VNA



El embajador de Uruguay en Vietnam, Raúl Juan Pollak Giampietro, compartió con periodistas de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sus evaluaciones y orientaciones de cooperación en el futuro en los ámbitos político, económico, científico-tecnológico, comercial y deportivo.

Reportero: ¿Cómo evalúa usted la evolución de la relación de asociación integral entre Vietnam y Uruguay en los últimos años, especialmente en los ámbitos político-diplomático y económico-comercial?

Embajador Raúl Juan Pollak Giampietro:

Vietnam y Uruguay no tienen aun una relación de asociación integral propiamente dicha. Existe una relación estrecha y en constante crecimiento, y la perspectiva es llevarla a un nuevo nivel en el futuro próximo.

En el ámbito político-diplomático, el diálogo es altamente cooperativo y se ha fortalecido sustancialmente este año, incluyendo una reunión entre el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y el primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, en Río de Janeiro en los márgenes de la Cumbre de BRICS, en la que ambos líderes decidieron dar un nuevo impulso a la relación bilateral.

En el área económico comercial, si bien el comercio bilateral aún tiene un gran margen de expansión, su crecimiento también ha sido constante, con un aumento de más del 40% en el último año.

Las perspectivas para los próximos dos años van en la misma línea, apoyados en un nuevo impulso de la relación bilateral y en la mejora de las condiciones de acceso a los mercados.

Reportero:Según su opinión, ¿cuáles son las prioridades para llevar la relación bilateral a un nuevo nivel en el próximo período?

Embajador Raúl Juan Pollak Giampietro:

Debemos trabajar para profundizar el marco jurídico que vincula a ambos países y en mejorar y agilizar los procesos comerciales.

Tenemos en estudio varios acuerdos en áreas que incluyen la cooperación agrícola, aduanera, cultural, deportiva y la simplificación de los procedimientos de visado como forma de fomentar el turismo.

En materia comercial, estamos trabajando en la sistematización de los procedimientos de exportación e importación para facilitar el conocimiento de los empresarios de ambos países sobre las respectivas normativas internas.

Reportero: El comercio bilateral entre Vietnam y Uruguay está creciendo fuertemente ¿Podría compartir con nosotros nuevas oportunidades de cooperación en comercio e inversión, así como los sectores prometedores que ambas partes podrían aprovechar?

Embajador Raúl Juan Pollak Giampietro:

Existe un amplio campo para la cooperación en estos ámbitos. En materia de inversiones, exploramos las posibilidades en el campo de la tecnología y la innovación.

Uruguay es el primer país de América Latina en exportación de software per capita, mientas Vietnam está en camino a convertirse en un importante hub para la producción de semiconductores en el Asia.

La complementariedad de ambos países alienta buenas expectativas de cooperación en esta área.

En cuanto al comercio, Uruguay espera exportar muy pronto a Vietnam carne bovina, que como es sabido, es de la más alta calidad. Uruguay exporta hoy carne bovina a los mercados más exigentes del mundo y su ingreso al mercado dará la oportunidad a los vietnamitas de disfrutar de una de las carnes más valoradas y apetecidas, particularmente debido a la cría sostenible del ganado.

Por su parte, Vietnam tiene un enorme potencial de exportación de nuevos productos al mercado uruguayo, principalmente frutas tropicales, café y frutos secos.

El embajador Raúl Juan Pollak Giampietro (Fuente: La embajada de Uruguay en Vietnam)



Reportero:Uruguay tiene fortalezas en los campos de ciencia y tecnología, innovación y procesamiento de productos agrícolas. ¿Cómo evalúa usted el potencial de cooperación en investigación entre Vietnam y los centros científicos de Uruguay, especialmente en áreas como biotecnología y agricultura inteligente?

Embajador Raúl Juan Pollak Giampietro:

Efectivamente, Uruguay está trabajando muy seriamente en el área de la biotecnología. Con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, hoy más de 20 startups uruguayas trabajan en investigaciones en biotecnología, además de los prestigiosos centros de investigación como el Instituto Pasteur y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

En agricultura, Uruguay, un país de tres millones de habitantes, produce alimentos para más de 30 millones con exportaciones a más de 140 países. Uruguay ha trazado una estrategia que propone llevar dicha capacidad a 50 millones produciendo mejor, en sintonía con el ambiente y adaptándose al cambio climático, apoyado por la innovación tecnológica.

En esta perspectiva, Uruguay y Vietnam tienen espacio para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones a problemas comunes, como la sostenibilidad de la agricultura, la lucha contra el cambio climático y la reducción de las emisiones.

Reportero:Según su perspectiva, ¿cómo evalúa las perspectivas de cooperación entre Vietnam y el Mercosur, especialmente en relación con la posibilidad de avanzar hacia un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas partes?

Embajador Raúl Juan Pollak Giampietro:

Uruguay ha sido desde hace años el más firme impulsor de un TLC entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y Vietnam. Felizmente, en la reciente Cumbre de Mercosur celebrada en Brasil se resolvió iniciar las negociaciones para un Acuerdo Comercial Preferencial, para promover la expansión del comercio eliminando aranceles y levantando las barreras no arancelarias para facilitar el acceso a los respectivos mercados. Esto permitirá fortalecer y diversificar las relaciones comerciales y de inversión y profundizar la cooperación entre los países de la región y el Sudeste Asiático.

Reportero:Uruguay es considerado una de las principales potencias futbolísticas del mundo. ¿Cómo valora usted el potencial de cooperación deportiva, especialmente en el ámbito del fútbol?

Embajador Raúl Juan Pollak Giampietro:

Ciertamente, Uruguay ha destacado siempre en el mundo del fútbol y esta dispuesto a cooperar con Vietnam en este campo.

De hecho, ya se han realizado conversaciones sobre el tema y se están estudiando las posibilidades de llevar a cabo programas concretos, incluyedo el intercambio de técnicos y jugadores entre selecciones o clubes de ambos países. Son todos temas a analizar el próximo año y que forman parte de ese fortalecimiento de la relación bilateral de la que hablábamos al comienzo.

Reportero:¿Qué expectativas tiene para su mandato como Embajador en Vietnam, y qué mensaje quisiera enviar a la comunidad empresarial y a los ciudadanos de ambos países para promover la comprensión mutua y la cooperación bilateral?

Embajador Raúl Juan Pollak Giampietro:

Mi misión es ayudar desde todos los ángulos al fortalecimiento de la relación bilateral, al desarrollo del comercio, las inversiones y la cooperación, a un mayor conocimiento entre los pueblos mediante la promoción del turismo y la cultura.

Para ello buscamos facilitar el turismo bidireccional y la participación empresarial en ferias y eventos en ambas naciones. Más allá de la distancia física que nos separa, y que puede ser a veces una dificultad para un mayor acercamiento, seguiremos trabajando para hacer cada vez más fluida y más cercana la relación entre los gobiernos, los empresarios y los ciudadanos, para el beneficio mutuo de ambos pueblos.

Reportero:¡Muchas gracias!