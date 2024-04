Vietnam y Uliánovsk de Rusia intensifican cooperación

Moscú (VNA) Una delegación de la región rusa de Ulyanovsk, encabezada por su gobernador Aleksey Yurevich Russkich, visitó hoy la Embajada de Vietnam en Moscú.

La delegación de Ulyanovsk y líderes de la embajada de Vietnam en Moscú (Fuente: VNA)





El embajador vietnamita en ese país, Dang Minh Khoi, destacó los vínculos tradicionales entre su país y Rusia, y resaltó que el pueblo vietnamita siempre recuerda el apoyo de la ex Unión Soviética y la actual Rusia durante la lucha contra los colonos franceses, así como en la construcción nacional y desarrollo de hoy.



También, hizo hincapié en el rápido desarrollo de las relaciones bilaterales y subrayó que Vietnam siempre considera a Rusia como un socio líder en términos de seguridad, defensa, asuntos exteriores, petróleo y gas.



El diplomático vietnamita recordó importantes acontecimientos políticos entre los dos países en 2023, como las conversaciones telefónicas entre el secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, y el presidente ruso, Vladimir Putin, así como las visitas a Vietnam del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Mededev, presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia, Vyacheslav Volodin, y el viceprimer ministro, Dmitry Chernyshenko.



Más recientemente, Nguyen Phu Trong expresó sus condolencias a Rusia por el ataque terrorista al Ayuntamiento de Crocus el 22 de marzo, dijo, y agregó que muchos vietnamitas que viven y trabajan en Rusia donaron sangre y dinero para apoyar a las familias de las víctimas.



Dang Minh Khoi también elogió los lazos de hermanamiento entre la provincia de Nghe An y la región de Ulyanovsk, y aprovechó la ocasión para agradecer a los líderes de la localidad rusa por crear condiciones favorables para que los vietnamitas tengan una vida estable en la provincia.



Aleksey Yurevich Russkich, por su parte, subrayó que, dado que ambos países no han aprovechado al máximo su potencial existente, deberían unirse para desarrollar aún más las relaciones bilaterales en todos los campos, incluida la economía y la política.



La región de Ulyanovsk quiere presentar su potencial a los socios vietnamitas para buscar oportunidades que impulsen la cooperación bilateral, añadió.



Continuó diciendo que una delegación de trabajo de la provincia viajará a Vietnam y asistirá a la ceremonia de inauguración de una estatua de Vladimir Lenin en la provincia de Nghe An, el 16 de abril, expresando su esperanza de que la visita sirva como motivación para promover los vínculos entre Uliánovsk y localidades vietnamitas, así como entre los dos países en su conjunto.



Además, agradeció a la comunidad vietnamita en Ulyanovsk por sus contribuciones positivas a las relaciones humanitarias bilaterales, así como a la de Moscú por el apoyo a las víctimas del ataque del mes pasado./.