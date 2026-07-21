Vietnam y Timor Leste fortalecen las relaciones de cooperación

El viceprimer ministro y ministro coordinador de Asuntos Sociales y ministro de Desarrollo Rural y Vivienda Comunitaria de Timor Leste, Mariano Assanami Sabino Lopes, recibe al encargado de negocios de Vietnam en Dili, Pham Binh Dam. Foto publicada por VNA

El viceprimer ministro y ministro coordinador de Asuntos Sociales y ministro de Desarrollo Rural y Vivienda Comunitaria de Timor Leste, Mariano Assanami Sabino Lopes, se reunió con el encargado de negocios de Vietnam en Dili, Pham Binh Dam, para debatir medidas destinadas a promover la cooperación en materias de seguridad alimentaria, desarrollo rural, explotación sostenible de recursos marinos y formación de mano de obra.



Al intervenir la víspera en el encuentro, Mariano Assanami Sabino informó que la producción de Timor Leste actualmente sólo cubre alrededor del 40% de la demanda interna de alimentos.



Por lo tanto, mejorar la capacidad de producción no solo tiene como objetivo aumentar la autosuficiencia alimentaria, sino que también está vinculado a objetivos de desarrollo social como mejorar la nutrición, reducir la pobreza, crear empleos y garantizar ingresos estables para los hogares rurales, reiteró.



A la vez, al compartir la experiencia de desarrollo de Vietnam, Pham Binh Dam hizo hincapié en que la cooperación alimentaria entre los dos países puede implementarse de manera mutuamente complementaria.



En el evento. Foto publicada por VNA

De cara al futuro, Vietnam seguirá contribuyendo a garantizar un suministro estable de arroz de alta calidad que satisfaga las necesidades del mercado de Timor Leste, manteniendo así el papel del arroz en el intercambio comercial bilateral, reiteró.

A largo plazo, es necesario ampliar la cooperación, pasando del comercio al apoyo al desarrollo de la capacidad productiva local, comentó. Vietnam está dispuesto a compartir su experiencia en variedades de plantas, técnicas agrícolas, riego, mecanización, conservación poscosecha y creación de cadenas de valor agrícolas, apuntó.



Al referirse al sector acuático, el dirigente anfitrión comunicó que Timor Leste tiene una superficie marítima cuatro veces mayor que su extensión terrestre junto con abundantes recursos acuáticos, pero su capacidad de pesca, conservación y procesamiento se ve limitada, y la contribución del ese campo a la economía no petrolera sigue siendo modesta.



El subjefe de Gobierno expresó su confianza en que los dos países refuercen el intercambio de experiencias en explotación, acuicultura y procesamiento de productos del mar, principalmente para mejorar el suministro interno de alimentos, crear más empleos y medios de subsistencia a favor de las comunidades costeras, así como avanzar hacia el comercio y la exportación.



Al hablar de las áreas de cooperación, Pham Binh Dam dijo que las empresas vietnamitas poseen muchas fortalezas que se alinean con las necesidades de Timor Leste para el desarrollo de su sector acuático, que van desde la construcción naval y la transferencia de tecnología en la pesca y la acuicultura hasta la inversión en instalaciones de conservación, almacenamiento en frío y procesamiento.



Sobre esta base, las empresas de ambas naciones pueden estudiar y desarrollar modelos de cooperación productiva adecuados en Timor Leste, vinculando la inversión con la contratación y formación de trabajadores locales y transfiriendo gradualmente la tecnología a la población, recomendó.



El mismo día, Pham Binh Dam asistió a la ceremonia de botadura de los buques pesqueros semiindustriales de Timor Leste, que también presenciaron el primer ministro anfitrión, Kay Rala Xanana Gusmão, y Mariano Assanami Sabino Lopes.



De esas tres embarcaciones, una fue construida y puesta en funcionamiento con capital aportado por una empresa vietnamita, lo que demuestra el desarrollo positivo de las actividades de negocios de las entidades del país indochino en Timor Leste./.