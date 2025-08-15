Vietnam y Tasmania refuerzan lazos estratégicos con miras a una cooperación integral

Tasmania, Australia (VNA) - El embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam, y el presidente del Comité Popular de la ciudad de Hue, Nguyen Van Phuong, encabezaron una delegación oficial en visita de trabajo al estado de Tasmania, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación entre ambas partes en diversos ámbitos.

El embajador Pham Hung Tam y el presidente de la ciudad de Hue, Nguyen Van Phuong, trabajaron con el ministro de Artes y Patrimonio de Tasmania. Foto: VNA

Durante la visita del 12 al 14 de agosto, la comitiva sostuvo reuniones con la gobernadora de Tasmania, Barbara Baker; la alcaldesa de la ciudad de Hobart, Anna Reynolds; dirigentes de distintos departamentos estatales y representantes de la Universidad de Tasmania.

En los encuentros, el embajador Pham Hung Tam destacó el gran potencial para ampliar la cooperación entre ese estado y localidades vietnamitas, especialmente tras la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral en marzo de 2024.

Asimismo, sugirió que Tasmania siga considerando a Vietnam como socio prioritario en su Estrategia de Desarrollo Socioeconómico para el período 2026 - 2030.

Por su parte, Nguyen Van Phuong subrayó que Hue y Hobart comparten similitudes en historia, cultura y medio ambiente, lo que abre amplias oportunidades para colaborar en áreas como la educación, el turismo, los intercambios culturales, el comercio y la tecnología.

También propuso establecer una relación de hermanamiento entre Hue y Hobart, o con el estado de Tasmania.

Las autoridades locales valoraron altamente el papel de Vietnam como socio estratégico, acogieron positivamente las propuestas presentadas por la delegación vietnamita y expresaron su deseo de ampliar una cooperación integral en sectores clave como comercio, inversión, educación y desarrollo sostenible.

Según datos oficiales, el comercio bilateral entre Tasmania y Vietnam crece en promedio un 15% anual, alcanzando los 340 millones de dólares australianos (aproximadamente 220,8 millones de dólares estadounidenses) en 2024.

Vietnam es actualmente el quinto mayor mercado de exportación del estado y el sexto en número de estudiantes internacionales. Empresas vietnamitas como Vingroup, TH True Milk y VitaDairy ya están invirtiendo en proyectos turísticos, agrícolas y de infraestructura en la región.

Durante la visita, la delegación también organizó un foro de conexión empresarial entre empresarios de Hue y la Asociación de Empresarios Vietnamitas en Tasmania (VITA).

El presidente de VITA, Tien Ho, reiteró su compromiso de fortalecer los lazos de inversión y cooperación con la ciudad de Hue a través de su red empresarial.

La delegación visitó también la galería de arte de los artistas vietnamitas Tran Xuan Thao y Nguyen Thi Tuyet Suong, un espacio cultural destacado que promueve el arte y la imagen de Vietnam en Australia.

Al concluir la visita, el embajador Pham Hung Tam animó a la comunidad vietnamita en Tasmania a seguir actuando como puente entre ambas naciones, y a contribuir activamente al desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones./.