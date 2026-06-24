Vietnam y Tailandia refuerzan cooperación para la conservación de la grulla de cabeza roja

Bangkok (VNA) - La segunda entrega de seis grullas de cabeza roja en 2026, en el marco del programa de cooperación para la conservación entre Tailandia y Vietnam, se llevó a cabo en el zoológico de Nakhon Ratchasima, en la homónima provincia tailandesa.

Las grullas de cabeza roja en el Parque Nacional Tram Chim, provincia de Dong Thap (Foto: VNA)





Celebrada la víspera, esta constituye la segunda transferencia dentro del Proyecto de Conservación y Desarrollo de la Grulla de Cabeza Roja en el Parque Nacional de Tram Chim, en la provincia vietnamita de Dong Thap, correspondiente al período 2022-2032.



La ceremonia contó con la presencia del embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung; una delegación de Dong Thap encabezada por el director del Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente, Le Ha Luan; así como representantes de la Organización de Parques Zoológicos de Tailandia (ZPOT) y del zoológico de Nakhon Ratchasima.



En su intervención, el embajador Pham Viet Hung valoró los resultados alcanzados en el cuidado y la adaptación de las aves transferidas en la primera fase, y subrayó que la continuidad de este programa refleja no solo el compromiso con la conservación de la biodiversidad, sino también la estrecha amistad y cooperación entre ambos países.



Asimismo, agradeció al Gobierno y al pueblo tailandés, a la Organización de Parques Zoológicos de Tailandia (ZPOT) y al zoológico de Nakhon Ratchasima por su apoyo a Vietnam en la implementación del proyecto.



La entrega incluye seis ejemplares -dos machos y cuatro hembras- con pesos de entre 5,3 y 6,7 kilogramos. Las aves serán trasladadas desde Nakhon Ratchasima hasta el aeropuerto de Suvarnabhumi, en Bangkok, y posteriormente transportadas por vía aérea a Ciudad Ho Chi Minh, desde donde serán llevadas al Parque Nacional de Tram Chim. Cuatro especialistas tailandeses acompañarán el proceso para supervisar su estado de salud y adaptación.



Desde Dong Thap, el vicepresidente del Comité Popular provincial, Nguyen Phuoc Thien, expresó su agradecimiento al Gobierno y a las organizaciones conservacionistas tailandesas, e invitó a los socios del país vecino a visitar Tram Chim para seguir de cerca el desarrollo del proyecto.



Esta es la segunda recepción de grullas dentro del programa de recuperación de la especie en Dong Thap. Los cinco ejemplares trasladados en abril de 2025 se han adaptado favorablemente al entorno local, gozan de buen estado de salud y ya han formado parejas reproductivas.



Según el proyecto, Dong Thap prevé recibir y criar 100 grullas de cabeza roja entre 2022 y 2032, de las cuales 60 serán transferidas por Tailandia, con el objetivo de reintroducirlas gradualmente en la naturaleza y restablecer una población silvestre sostenible.



La llegada de este nuevo grupo de aves contribuirá a reforzar el programa de conservación, restaurar la población de grullas de cabeza roja y preservar el valioso ecosistema de humedales de la región de Dong Thap Muoi./.