Vietnam y Tailandia impulsarán la cooperación en sectores con gran potencial

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, en la rueda de prensa. Foto: Thong Nhat – VNA

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, sostuvieron hoy un encuentro con la prensa para informar sobre los resultados de sus conversaciones oficiales.



Durante la rueda de prensa, Anutin Charnvirakul expresó su satisfacción por recibir a To Lam y la delegación vietnamita de alto nivel, y destacó que la visita reviste un significado especial en el contexto del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Tailandia y Vietnam.



El jefe del Gobierno tailandés informó que ambos líderes mantuvieron conversaciones abiertas y francas, coincidiendo en la necesidad de fortalecer la cooperación en todos los ámbitos de la Asociación Estratégica Integral entre Tailandia y Vietnam.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la rueda de prensa. Foto: Thong Nhat – VNA



Las dos partes acordaron intensificar la coordinación para enfrentar las incertidumbres y fluctuaciones de la economía mundial, prestando especial atención al fortalecimiento de la cooperación entre los sectores privados de ambos países y trabajando para alcanzar próximamente una meta de intercambio comercial bilateral de 25 mil millones de dólares anuales.



En el futuro, ambas naciones concentrarán esfuerzos en áreas como seguridad energética, ciencia y tecnología, innovación, biotecnología y agricultura. Asimismo, reafirmaron la posibilidad de cooperar conjuntamente para promover el desarrollo económico en la subregión del río Mekong.



El primer ministro tailandés expresó su confianza en que los resultados de las conversaciones contribuirán a fortalecer aún más la amistad, la confianza mutua y la cooperación bilateral, generando beneficios concretos para los pueblos de ambos países.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, en la rueda de prensa. Foto: Thong Nhat – VNA



Por su parte, To Lam señaló que la confianza política entre ambos países continúa fortaleciéndose; la cooperación en defensa y seguridad se ha ampliado; la cooperación económica, comercial y de inversión sigue siendo un punto brillante; los intercambios entre los pueblos son cada vez más dinámicos; y la coordinación en foros regionales e internacionales, especialmente en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), se vuelve más estrecha.

Sobre esta base, las dos partes intercambiaron ampliamente opiniones sobre orientaciones y medidas destinadas a impulsar unas relaciones bilaterales más sólidas, sostenibles y eficaces.



Coincidieron en profundizar aún más la confianza política como fundamento de una relación duradera y estrecha, además de fortalecer los intercambios y contactos de alto nivel en todos los canales y sectores, mejorando la eficacia de los mecanismos de cooperación existentes.



Ambos países se comprometieron también a reforzar la cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional y a promover negociaciones para la firma de acuerdos bilaterales de cooperación jurídica. Asimismo, reafirmaron el compromiso de no permitir que ninguna organización o individuo utilice el territorio de un país para actuar contra el otro.



To Lam subrayó que Vietnam y Tailandia impulsarán la cooperación en sectores con gran potencial, como energías limpias, economía digital, economía verde, innovación, agricultura de alta tecnología, así como el fortalecimiento de la conectividad en infraestructura de transporte y logística.



También destacó la necesidad de aprovechar eficazmente los corredores económicos de la subregión del Gran Mekong, especialmente el Corredor Económico Este-Oeste, para facilitar el flujo de bienes y servicios entre ambos países y la región.



En cuanto a la cooperación entre localidades, el dirigente vietnamita afirmó que ambas partes intensificarán la promoción turística, los vínculos culturales y educativos y los intercambios entre los pueblos, especialmente entre las generaciones jóvenes, con el fin de profundizar el entendimiento y la cercanía entre las dos naciones.



El secretario general y presidente de Vietnam valoró además la atención y el apoyo del Gobierno tailandés hacia la comunidad vietnamita residente, trabajadora y estudiante en Tailandia, calificándola como un valioso puente de unión y una parte inseparable de los esfuerzos por preservar y desarrollar la amistad entre ambos pueblos.



Respecto a las cuestiones regionales e internacionales, To Lam reafirmó la importancia de mantener la unidad y el papel central de la ASEAN. Ambas partes coincidieron en fortalecer la coordinación de posiciones sobre temas de interés común, incluidos la promoción de la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y aviación en el Mar del Este, así como la resolución pacífica de disputas sobre la base del derecho internacional.



El dirigente vietnamita celebró además el cumplimiento serio del alto el fuego entre Tailandia y Camboya, y expresó el deseo de que ambas naciones continúen el diálogo y resuelvan sus disputas fronterizas por medios pacíficos en beneficio de ambas partes y de toda la región.



To Lam manifestó su confianza en que, con la determinación compartida de los líderes y pueblos de ambos países, la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia continuará desarrollándose de manera más fuerte, sustancial y eficaz, contribuyendo a los intereses de ambos pueblos y a la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.