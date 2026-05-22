Vietnam y Tailandia impulsan una nueva etapa de su Asociación Estratégica Integral

El embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, responde a las preguntas de la reportera. (Foto: VNA)

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, realizará del 27 al 29 de mayo una visita oficial a Tailandia, acompañado de su esposa y una delegación de alto nivel, por invitación del primer ministro Anutin Charnvirakul, con el objetivo de fortalecer e impulsar una nueva etapa de cooperación bilateral más profunda, práctica y eficaz.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Bangkok, el embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, destacó que se trata de una visita “especial” por varios motivos. Será la primera vez que el máximo dirigente vietnamita visite oficialmente Tailandia, además de producirse tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y en un contexto de fortalecimiento sostenido de los vínculos bilaterales.



Según el diplomático, la visita permitirá a los líderes de ambos países revisar los logros alcanzados durante cinco décadas de relaciones diplomáticas y, al mismo tiempo, generar un nuevo impulso para ampliar la cooperación bilateral en beneficio de sus pueblos y de la estabilidad y el desarrollo regional.



Pham Viet Hung subrayó que las relaciones entre Vietnam y Tailandia han experimentado un crecimiento constante durante los últimos 50 años, especialmente desde la incorporación de Vietnam a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Ese proceso culminó en mayo de 2025 con la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral.



En el plano político, ambos países mantienen un elevado nivel de confianza mutua gracias a contactos frecuentes y directos entre sus máximos dirigentes, así como entre distintos organismos e instituciones. Actualmente, Vietnam y Tailandia cuentan con 10 mecanismos de cooperación y diálogo en áreas como diplomacia, defensa, seguridad y economía. Además, más de 20 pares de localidades de ambos países mantienen acuerdos de cooperación.



La cooperación económica se ha consolidado como uno de los pilares centrales de la relación bilateral. Tailandia figura entre los principales socios económicos de Vietnam tanto dentro de la ASEAN como a nivel mundial. En materia de inversión, ocupa el octavo lugar entre los mayores inversionistas extranjeros en Vietnam, con más de 15 mil millones de dólares distribuidos en cerca de 800 proyectos.



El comercio bilateral también mantiene una tendencia de crecimiento sostenido. Ambos países se han fijado como meta alcanzar un intercambio comercial de 25 mil millones de dólares, mientras que en 2025 la cifra ya superó los 22 mil millones, un incremento cercano al 10% respecto al año anterior.



Los intercambios turísticos y de pueblo a pueblo también registran un fuerte dinamismo. Cada año se contabilizan más de un millón de desplazamientos entre ambos países. Cerca de un millón de vietnamitas viajan anualmente a Tailandia, mientras que entre 400 mil y 500 mil tailandeses visitan Vietnam por turismo o negocios.



De acuerdo con el embajador, este flujo constante de viajeros no solo fortalece el sector turístico, sino que también contribuye a profundizar el entendimiento cultural y a generar nuevas oportunidades de cooperación económica y empresarial.



La colaboración bilateral también se extiende a ámbitos como educación, cultura, ciencia, tecnología y deporte, sectores en los que ambas naciones mantienen intercambios regulares.



Durante la próxima visita, To Lam sostendrá reuniones y conversaciones con los principales líderes tailandeses con el objetivo de reforzar la confianza política y ampliar la cooperación integral. El componente económico ocupará igualmente un lugar destacado, con encuentros entre empresas vietnamitas y tailandesas para explorar nuevas oportunidades de inversión y comercio.



Otro de los momentos relevantes del viaje será el encuentro del dirigente vietnamita con la comunidad coterránea residente en Tailandia, integrada actualmente por más de 100 mil personas y considerada un puente de amistad clave entre ambos países.



En el marco de la visita, ambas partes prevén presentar el logotipo conmemorativo por el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas y avanzar en un programa de acción destinado a implementar de manera efectiva la Asociación Estratégica Integral.



Uno de los ejes centrales de esa estrategia será la iniciativa denominada “Tres Conexiones”, orientada a fortalecer las cadenas de suministro, ampliar los vínculos entre ciudadanos y empresas, y promover la cooperación en materia de desarrollo sostenible.



Pham Viet Hung destacó que una mayor integración de las cadenas de suministro reviste especial importancia en un momento en que el comercio bilateral supera los 20 mil millones de dólares anuales. En ese sentido, señaló que la experiencia de Tailandia en cadenas de suministro regionales y globales podría facilitar una mayor inserción internacional de las empresas vietnamitas.



Asimismo, indicó que ambos países cuentan con una sólida base de cooperación entre localidades, empresas y ciudadanos, aunque todavía existe margen para ampliar y profundizar esos vínculos.



En materia de desarrollo sostenible, Vietnam y Tailandia comparten desafíos comunes relacionados con el cambio climático y la seguridad no tradicional, lo que abre nuevas oportunidades de cooperación en áreas como transformación digital, economía verde y economía digital.



El embajador concluyó que la cercanía geográfica, la sólida amistad bilateral y los intereses comunes de desarrollo crean condiciones favorables para que Vietnam y Tailandia lleven su Asociación Estratégica Integral a un nivel aún más alto en los próximos años./.