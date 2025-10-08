Vietnam y Tailandia impulsan una cooperación económica verde y sostenible

Bangkok (VNA) - El foro de diálogo empresarial entre Vietnam y Tailandia, bajo el tema "Visión estratégica para inversores y líderes empresariales 2025", se llevó a cabo en Bangkok, reuniendo a más de 100 representantes de empresas y expertos legales de ambos países.

El embajador de Hanoi en Bangkok, Pham Viet Hung, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Durante su intervención, el embajador de Hanoi en Bangkok, Pham Viet Hung, destacó que la Asociación Estratégica Integral establecida en mayo de 2025 ha abierto nuevas oportunidades para una cooperación más sólida entre las dos naciones.

Vietnam y Tailandia se han fijado la meta de alcanzar un comercio bilateral de 25 mil millones de dólares para 2026. Actualmente, Tailandia es el mayor socio comercial de Vietnam dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el noveno mayor inversionista extranjero en el país, con un capital registrado que supera los 14 mil millones de dólares hasta 2023.

En la primera mitad de 2025, las empresas tailandesas lanzaron 19 nuevos proyectos en Vietnam, con una inversión total registrada superior a 869 millones de dólares, lo que representa un aumento de más de 11 veces en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando así el nivel más alto en cinco años.

El foro también contó con la participación de importantes grupos como PTT, SCG, Central Retail, Gulf Energy, B.Grimm Power y CP Group, que están ampliando su inversión hacia sectores verdes y sostenibles, alineándose con la estrategia de desarrollo económico verde de Vietnam.

Durante el evento, expertos de la firma legal Baker McKenzie y representantes de la Federación de Industrias de Tailandia compartieron las últimas actualizaciones sobre regulaciones legales en materia de inversiones, impuestos, trabajo, finanzas y transición energética.

También se presentaron novedades en la Ley de Inversiones, la Ley de Empresas y las políticas de apoyo a la inversión en el país indochino.

El abogado Wynn Pakdeejit, de Baker McKenzie Tailandia, afirmó que Vietnam se está consolidando como una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático, gracias a su fuerza laboral joven y calificada, y a un entorno de inversión en constante mejora.

El foro, organizado conjuntamente por la Federación de Industrias de Tailandia y Baker McKenzie, tiene como objetivo fortalecer la cooperación bilateral en materia de inversiones, apoyar a las empresas en su acceso a los mercados de la ASEAN y avanzar hacia un futuro conectado, próspero, verde y sostenible./.