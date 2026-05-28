Vietnam y Tailandia impulsan asociación estratégica integral

Panorama de las conversaciones oficiales. Foto: Thong Nhat – VNA

En el marco de su visita oficial a Tailandia, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy conversaciones con el primer ministro anfitrión, Anutin Charnvirakul.



En sus palabras, Anutin Charnvirakul dio una calurosa bienvenida a To Lam en su visita oficial a Tailandia, al mismo tiempo, reiteró que el viaje reviste gran importancia en el contexto de que los dos países conmemoran el 50 aniversario de sus relaciones diplomáticas y también demuestra el alto nivel de confianza política bilateral.



Mientras el visitante afirmó que Vietnam siempre concede gran importancia y quiere promover aún más la asociación estratégica integral con Tailandia.



En medio de los numerosos desafíos geopolíticos y económicos que enfrenta el mundo, Tailandia y Vietnam han mantenido la estabilidad y el desarrollo, reafirmando sus papeles y posiciones cada vez más importantes en la región y a nivel mundial, resaltó.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en el evento. Foto: Thong Nhat – VNA



También expresó su confianza en que bajo el liderazgo del premier Anutin Charnvirakul, Tailandia seguirá cosechando nuevos éxitos en la implementación de sus planes de desarrollo socioeconómico, mejorando su papel y posición en la región y el mundo.

En el encuentro, los dirigentes alabaron el desarrollo fructífero de los nexos entre ambas naciones en los últimos años, especialmente en defensa, seguridad, economía, comercio, inversión, educación, turismo, intercambio popular y cooperación local.



Al debatir sobre cómo profundizar aún más la asociación estratégica integral en el futuro, expresaron su disposición a trabajar juntos y apoyarse mutuamente en el desarrollo de cada parte.



Acordaron seguir fortaleciendo la confianza política mediante el mantenimiento de contactos de alto nivel a través de todos los canales; mejorar la eficacia de los mecanismos de cooperación bilateral existentes; así como coincidieron en celebrar la quinta reunión del Gabinete Conjunto Vietnam-Tailandia en Bangkok y llevar a cabo pronto una reunión del Comité Conjunto de Cooperación Bilateral entre los dos ministros de Asuntos Exteriores.



Además, abogaron por impulsar la cooperación en materia de defensa y seguridad, aumentar la coordinación en la lucha contra la delincuencia transnacional, la ciberdelincuencia y el narcotráfico, y colaborar para garantizar la seguridad marítima.



El líder vietnamita sugirió que ambas partes continúen respetando y aplicando los compromisos de los altos dirigentes de ambos países para impedir que cualquier individuo u organización utilice el territorio de un país para llevar a cabo actividades contra el otro; avancen con prontitud hacia la negociación y firma de un Acuerdo de Extradición y un Tratado de Asistencia Legal Mutua en materia penal.

El primer ministro Anutin Charnvirakul enfatizó que Tailandia no permitirá bajo ninguna circunstancia que se utilice su territorio para actuar contra países amigos.



En el ámbito económico, acordaron fortalecer la cooperación y la conectividad económica de manera mutuamente complementaria, con nuevos avances y desarrollos cualitativos; esforzarse por aumentar pronto el valor del intercambio comercial bilateral desde el nivel actual de 22 mil millones de dólares a 25 mil millones de dólares y agilizar los procedimientos de concesión de licencias y el acceso al mercado para una serie de productos agrícolas potenciales.



Anutin Charnvirakul afirmó que Vietnam es uno de los principales socios de Tailandia en la región, y reiteró que ambos países comparten muchas similitudes y tienen el potencial de convertirse en importantes centros de fabricación a nivel mundial.



Al expresar su deseo de una mayor cooperación entre ambas partes para promover el desarrollo del sector privado de cada país, comentó que Tailandia apoya y alienta a las empresas de las dos partes a fortalecer la cooperación.



Mientras To Lam formuló votos porque ambas partes establezcan rápidamente un grupo de trabajo conjunto para desarrollar un plan y promover la implementación efectiva de la importante Estrategia de las "Tres Conexiones", sobre todo conectividad de la cadena de suministro, conectividad empresarial y local, y conectividad de las estrategias de desarrollo sostenible.



Se espera que los dos países intensifiquen también la conectividad en el transporte y la logística; amplíen la cooperación en nuevas áreas como la inteligencia artificial (IA), la transformación digital, la economía digital, la economía verde, la innovación y la transición energética justa, remarcó.



En la ocasión, los dos líderes hicieron hincapié en la importancia de fortalecer el intercambio popular y la colaboración en términos de cultura, educación, turismo y local, entre otros.



Reafirmaron su compromiso de continuar la estrecha coordinación y el apoyo mutuo en foros regionales e internacionales y promover el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Además, enfatizaron en la necesidad de mantener la paz y la estabilidad, garantizar la seguridad, la protección y la libertad de navegación y aviación, y resolver las controversias pacíficamente sobre la base del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Tras sus conversaciones, To Lam y Lan Anutin Charnvirakul presenciaron la ceremonia de firma del Programa de Acción para la implementación de la asociación estratégica integral Vietnam-Tailandia en el período 2026-2031 y el intercambio de documentos de cooperación en los campos de la ciencia, la tecnología y la educación./.