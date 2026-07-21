Vietnam y Singapur refuerzan cooperación para impulsar industria de semiconductors

Representantes de la Asociación de la Industria de Semiconductores de Singapur (SSIA), la Alianza para el Desarrollo de Recursos Humanos de la Industria de Semiconductores de Vietnam (SEVINA) y el Colegio Politécnico FPT durante la firma de un acuerdo de cooperación. Foto: Tien Luc - VNA

Vietnam y Singapur dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de su cooperación en la industria de semiconductores con la celebración del Foro de Cooperación bilateral sobre la Industria de Semiconductores 2026, organizado hoy por la Compañía de Desarrollo del Parque de Software Quang Trung (QTSC) y la Oficina Comercial de Vietnam en Singapur.



El encuentro estuvo orientado a promover la inversión, la transferencia tecnológica, el desarrollo de talento especializado y la expansión de la cooperación bilateral en un sector considerado estratégico para ambos países.



Durante el foro, los participantes coincidieron en que el período 2026-2030 marcará una etapa clave para que Vietnam evolucione desde su actual participación en la cadena global de suministro hacia la consolidación de un ecosistema integral de la industria de semiconductores.



En los últimos años, el país ha logrado atraer a grandes empresas del sector, entre ellas Marvell, Renesas, Infineon, Qualcomm, NVIDIA y Hana Micron, además de numerosas compañías dedicadas al diseño de circuitos integrados, el ensamblaje y las pruebas de chips.



Las perspectivas de crecimiento también respaldan esta estrategia. Según la consultora Research and Markets, el mercado vietnamita de semiconductores aumentará en 2,22 mil millones de dólares entre 2025 y 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,1%.



Como principal polo nacional de innovación y alta tecnología, Ciudad Ho Chi Minh reúne condiciones favorables para liderar el desarrollo de esta industria gracias a su red de empresas tecnológicas, parques de alta tecnología, universidades, institutos de investigación y centros de innovación.



El director general de QTSC, Tran Huu Dung, explicó que la ciudad ha encargado a la entidad diseñar un modelo para el desarrollo de nuevos parques tecnológicos digitales especializados, con infraestructura, servicios y un ecosistema de innovación integrados.



En este contexto, la industria de semiconductores ha sido identificada como uno de los sectores prioritarios, con el objetivo de crear espacios destinados a la investigación y el desarrollo (I+D), el diseño de circuitos integrados, las pruebas, el encapsulado, la fabricación de semiconductores y el fortalecimiento de la cadena de suministro de industrias auxiliares.





Expertos participan en un panel de debate durante el Foro de Cooperación Vietnam-Singapur sobre la Industria de Semiconductores 2026. Foto: Tien Luc - VNA

Asimismo, expresó su confianza en que QTSC se convierta en un punto de conexión entre las empresas internacionales del sector y los mercados de Vietnam y Asia, contribuyendo a la consolidación del ecosistema nacional de semiconductores, al fortalecimiento de la capacidad de innovación, al desarrollo de recursos humanos altamente cualificados y a una mayor integración de Vietnam en la cadena global de valor de esta industria.

Singapur se mantiene como uno de los principales inversores extranjeros en Vietnam, con más de cuatro mil 500 proyectos en vigor. Además, durante los primeros cinco meses de 2026, el comercio bilateral alcanzó los 23,3 mil millones de dólares singapurenses (SGD), un incremento de más del 43% en comparación con el mismo período del año anterior. Estos resultados consolidan las bases para ampliar la cooperación en sectores de alta tecnología, especialmente en la industria de semiconductores.



El consejero comercial de Vietnam en Singapur, Cao Xuan Thang, señaló que un número creciente de empresas singapurenses no solo busca expandir sus operaciones en Vietnam, sino también establecer alianzas con socios locales en áreas como el diseño de circuitos integrados, el ensamblaje y las pruebas de chips, la I+D, la formación de talento y el desarrollo de cadenas de suministro regionales y globales.



Como resultado del foro, QTSC y la Asociación de la Industria de Semiconductores de Singapur (SSIA) suscribieron un memorando de entendimiento para conectar el ecosistema vietnamita de semiconductores con la red empresarial de Singapur y de la región. El acuerdo contempla la promoción de inversiones, el fortalecimiento de los vínculos empresariales, la cooperación en investigación y desarrollo, la transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos y la ampliación de la cooperación internacional en este ámbito.



En paralelo, la SSIA, la Alianza para el Desarrollo de Recursos Humanos de la Industria de Semiconductores de Vietnam (SEVINA) y el Colegio Politécnico FPT firmaron un acuerdo de cooperación destinado a reforzar la formación de ingenieros y especialistas, con el propósito de responder a la creciente demanda de profesionales que requerirá la industria de semiconductores en los próximos años./.