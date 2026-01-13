Vietnam y Singapur refuerzan cooperación en desarrollo de centros financieros

Singapur (VNA) - Durante su visita de trabajo a Singapur del 10 al 14 de enero, el viceprimer ministro permanente de Vietnam, Nguyen Hoa Binh, se reunió con su homólogo anfitrión, Gan Kim Yong, para fortalecer la cooperación en el desarrollo de centros financieros internacionales (CFI) y promover la conectividad económica entre ambos países.

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Nguyen Hoa Binh, (derecha) se reúne con su homólogo de Singapur, Gan Kim Yong. (Fuente: VNA)

Hoa Binh destacó los impresionantes logros socioeconómicos alcanzados por Singapur en los últimos años y presentó los avances recientes de Vietnam, incluyendo la creación de un CFI destinado a movilizar recursos de alta calidad, especialmente capital financiero, para impulsar la próxima fase de desarrollo del país.

Singapur tiene una amplia experiencia en este campo, y Vietnam desea estudiar y aprovechar sus lecciones en el diseño, operación y supervisión de CFI, reiteró el subjefe de Gobierno vietnamita.

Señaló que se espera la colaboración de Singapur en aspectos como la organización institucional, los mecanismos operativos, la gestión y supervisión financiera, así como en el desarrollo de nuevos sectores vinculados al funcionamiento del CFI vietnamita.

Durante el encuentro, también se abordaron medidas para fortalecer la conectividad financiera entre los CFI de ambos países y explorar programas de cooperación enfocados en la capacitación y desarrollo de recursos humanos, en particular personal de gestión y supervisión financiera de alto nivel.

Hoa Binh expresó su satisfacción por la próxima construcción de la sede del Banco UOB en el CFI de Ciudad Ho Chi Minh y alentó a las empresas, bancos y fondos financieros de Singapur a incrementar sus inversiones y operaciones en Vietnam.

Por su parte, Gan Kim Yong resaltó la relevancia de la visita del vicepremier vietnamita, reflejando el espíritu proactivo de ambos países en la implementación del marco de la Asociación Estratégica Integral, establecido durante la visita oficial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Singapur en marzo de 2025.

Elogió la creación del CFI vietnamita, considerándola una decisión acertada y oportuna, y reiteró la disposición de Singapur para apoyar y compartir su experiencia en la operación del centro, así como para promover la conectividad financiera bilateral.

Ambas partes coincidieron en que la cooperación entre los CFI de Singapur y Vietnam busca complementarse mutuamente y contribuir al desarrollo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Además, expresaron su satisfacción por el fuerte crecimiento de la relación bilateral, incluyendo el intercambio regular de delegaciones de alto nivel y la implementación de mecanismos como la reunión anual entre los Primeros Ministros.

En el contexto de un entorno regional y global volátil, ambas partes acordaron ampliar la cooperación multifacética, implementar el Programa de Acción de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Singapur 2025-2030 y fomentar la colaboración económica e inversionista en sectores emergentes como agricultura, energía, desarrollo industrial de próxima generación, créditos de carbono y tecnología digital.

Asimismo, coincidieron en trabajar conjuntamente con otros países de la ASEAN para fortalecer una comunidad regional basada en la solidaridad, la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

Durante su estancia, Nguyen Hoa Binh también sostuvo reuniones con líderes del Centro de Arbitraje Internacional de Singapur (SIAC) y del Consejo de Desarrollo Económico (EDB), y dialogó con Wee Ee Cheong, vicepresidente y director ejecutivo del Banco UOB. También depositó flores en el Monumento al Presidente Ho Chi Minh en el Museo de Civilizaciones Asiáticas y visitó la Embajada de Vietnam en Singapur.

Se prevé que mañana el vicepremier vietnamita se entreviste con el ministro senior de Singapur, Lee Hsien Loong, y mantenga encuentros con representantes de asociaciones bancarias, fintech y la Bolsa de Valores del país anfitrión./.