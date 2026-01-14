Vietnam y Singapur reafirman compromiso de reforzar cooperación económica y financiera

El miembro del Buró Político y viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Hoa Binh (izquierda), se reúne con el ministro principal de Singapur, Lee Hsien Loong (Foto: MDDI)

El miembro del Buró Político y viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Hoa Binh, y el ministro principal de Singapur, Lee Hsien Loong, destacaron los avances sustanciales en las relaciones bilaterales y reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación económica y financiera entre los dos países.

Ambos dirigentes reiteraron ese compromiso durante un encuentro efectuado hoy en Singapur, en el marco de una visita de trabajo al Estado insular del subjefe del Gobierno vietnamita, el 13 de enero.

Hoa Binh valoró altamente las significativas y muy importantes contribuciones realizadas durante muchos años por el fallecido primer ministro Lee Kuan Yew y por el propio Lee Hsien Loong al impulso y profundización de las relaciones bilaterales, así como al desarrollo económico de Vietnam en las últimas décadas, incluido el fuerte crecimiento de la red de Parques Industriales Vietnam–Singapur (VSIP).

Por su parte, Hsien Loong recordó las gratas impresiones sobre el país y el pueblo vietnamitas, así como la estrecha cooperación entre las generaciones de dirigentes de alto nivel de ambos países.

Manifestó su confianza en que, con sus potenciales y ventajas comparativas, Vietnam logrará importantes avances en su desarrollo económico.

Expresó su satisfacción por los avances positivos y sustanciales en las relaciones bilaterales en los últimos tiempos, en particular el desarrollo de 21 parques industriales VSIP en 14 provincias y ciudades de Vietnam, así como el deseo de ambas partes de alcanzar la meta de 30 VSIP para el año 2030.

En relación con la cooperación en el ámbito financiero, Hsien Loong felicitó a Vietnam por el reciente establecimiento de un Centro Financiero Internacional, lo que refleja la visión y la determinación del país para desarrollarse en una nueva etapa.

Panorama de la cita (Foto: MDDI)

Compartió experiencias de Singapur en el desarrollo de centros financieros internacionales, así como recomendaciones estratégicas para Vietnam en la construcción y operación de su Centro Financiero Internacional.

Afirmó que el Gobierno de Singapur está dispuesto a intercambiar, apoyar al país indochino y promover la conexión entre los centros financieros internacionales de ambos países.

Al agradecer las valiosas opiniones y sugerencias del anfitrión, Hoa Binh señaló que, durante los recientes días de trabajo en Singapur, la delegación vietnamita sostuvo reuniones eficaces con agencias, bancos, instituciones financieras e inversores singapurenses, y recibió gran interés y valoraciones positivas sobre la decisión de Vietnam de establecer un Centro Financiero Internacional.

Todas las partes coincidieron en que se trata de una decisión necesaria y acertada, y expresaron su deseo de buscar oportunidades de cooperación e inversión en el Centro Financiero Internacional de Vietnam, acotó.

Hoa Binh expresó su esperanza de que el Ministro Principal continúe prestando atención y apoyo para impulsar unas relaciones bilaterales más sólidas, sustanciales y eficaces, así como para brindar asesoramiento, compartir experiencias en el desarrollo de centros financieros y promover la cooperación y la conexión entre los centros financieros internacionales de ambos países./.

