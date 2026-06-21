Vietnam y Singapur profundizan su integración en las cadenas de suministro industrial, tecnológica y energética

Fabricación de electrodomésticos en la fábrica de Panasonic Life Solutions Vietnam, ubicada en el Parque Industrial Vietnam-Singapur (VSIP) en la antigua provincia de Binh Duong, actual Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

El comercio entre Vietnam y Singapur continúa reforzando su dinámica de crecimiento en los primeros cinco meses de 2026, reflejando una interconexión cada vez más estrecha entre ambas economías en las cadenas de suministro industrial, tecnológica y energética, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas regionales y globales.



De acuerdo con la Oficina Comercial de Vietnam en Singapur, el país asiático mantuvo su posición como décimo socio comercial de Singapur, con un intercambio bilateral que alcanzó los 23,3 mil millones de dólares singapurenses (aproximadamente 18.022 millones de dólares estadounidenses), lo que supone un incremento del 43,4% interanual.



En ese periodo, las exportaciones de Singapur hacia Vietnam sumaron 12,3 mil millones de dólares singapurenses (+4,8%), mientras que las importaciones desde Vietnam llegaron a 11 mil millones (+142,9%). Considerando únicamente los bienes de origen nacional, Singapur registra un déficit cercano a 7,3 mil millones de dólares singapurenses.



Especial relevancia presentan tres grandes grupos de productos: maquinaria, equipos eléctricos y sus componentes (HS 85); combustibles, petróleo y productos de destilación, sustancias bituminosas y ceras minerales (HS 27); y reactores nucleares, calderas, maquinaria y equipos mecánicos (HS 84), todos ellos con un comportamiento de fuerte crecimiento.



En detalle, el grupo HS 85 registró una leve caída del 2,8% en las exportaciones de Singapur a Vietnam, pero un notable aumento del 161,8% en sentido inverso. El HS 27 creció un 28,8% y un 244,9%, respectivamente, mientras que el HS 84 avanzó un 49,7% y un 268,7% en ambos flujos comerciales.



Estas cifras no solo reflejan un aumento del volumen del intercambio, sino también una integración cada vez más profunda entre ambas economías dentro de las cadenas de suministro regionales, especialmente en sectores como la electrónica, la maquinaria y equipos, la energía y la logística.



Un informe del Ministerio de Comercio e Industria de Singapur (MTI), publicado el 17 de junio, señala que las exportaciones nacionales no petroleras crecieron un 38,4%, impulsadas por el fuerte dinamismo del sector electrónico, que avanzó un 94,8% gracias a la demanda vinculada a la inteligencia artificial (IA), los circuitos integrados, los dispositivos de almacenamiento de datos y los ordenadores personales. Esta tendencia favorece el desempeño de los grupos HS 85 y HS 84, al tiempo que confirma la creciente participación de Vietnam en las cadenas regionales de valor en electrónica y manufactura.



En el caso del HS 27, el incremento responde a las fluctuaciones del suministro energético y a la estrategia vietnamita de diversificación de fuentes de importación. En los primeros cuatro meses de 2026, las importaciones vietnamitas de productos petroleros refinados aumentaron un 28,7%, mientras que las de gas licuado de petróleo (GLP) crecieron un 34,5%. En este contexto, Singapur mantiene su papel como centro regional clave de comercio, almacenamiento, refinado y distribución de combustibles.



Según el consejero comercial de Vietnam en Singapur, Cao Xuan Thang, la economía singapurense mantiene perspectivas de crecimiento positivas en 2026, aunque persisten incertidumbres derivadas del entorno externo. Como importante centro financiero y puerta de entrada a las cadenas de suministro regionales, Singapur seguirá demandando productos tecnológicos, componentes, servicios de apoyo, materiales de construcción, logística, alimentos, bebidas y bienes de consumo básicos.



No obstante, advierte que las empresas deberán priorizar la calidad, el cumplimiento de estándares, la estabilidad en la entrega y la competitividad de precios, en un contexto en el que importadores y consumidores singapurenses adoptan una postura más cautelosa ante la inflación y el aumento del coste de vida./.