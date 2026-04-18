Vietnam y Singapur impulsan cooperación en economía verde y comercio sostenible

En la cita. Foto: Ngoc Khuong/VNA

La Oficina Comercial de Vietnam en Singapur, en coordinación con la Federación de Fabricación de Singapur (SMF) y otros socios, organizó el programa de conexión empresarial bajo el tema “Conexión empresarial sostenible e inversión social 2026”.

El evento efectuado la víspera reunió a más de 200 delegados procedentes de agencias de gestión, asociaciones sectoriales y organizaciones empresariales de Singapur, incluidas la Autoridad de Contabilidad y Regulación Corporativa, cámaras de industria y comercio, así como asociaciones de café, frutas y hortalizas, y productos acuáticos. La iniciativa no solo promueve la conexión directa entre empresas e inversores de ambos países, sino que también busca establecer infraestructuras comerciales sostenibles a largo plazo.

En el marco del programa, se lanzó oficialmente en Singapur la plataforma “Mercado mayorista en línea de productos agrícolas de Vietnam”, que actúa como un puente entre productores vietnamitas e importadores y distribuidores en Singapur y la región.

Esta plataforma permite consolidar suministros estandarizados, garantizar trazabilidad, asegurar volumen de producción y optimizar costos mediante mecanismos de agregación de pedidos, reduciendo intermediarios y mejorando la eficiencia del comercio transfronterizo.

En la cita. Foto: Ngoc Khuong/VNA

El consejero comercial de Vietnam en Singapur, Cao Xuan Thang, destacó el potencial de su país en las cadenas de suministro globales, especialmente en productos agrícolas de alta calidad, y valoró positivamente la aplicación de plataformas digitales para mejorar la capacidad exportadora, la transparencia y la respuesta al mercado.

Por su parte, el presidente de la SMF, Lennon Tan, elogió el enfoque práctico del programa, en particular la combinación de conexiones presenciales y plataformas digitales.

Señaló que estos modelos desempeñarán un papel clave en la optimización de las cadenas de suministro, la reducción de costos intermedios y la ampliación del acceso a productos vietnamitas de calidad.

Asimismo, indicó que Singapur avanza hacia el objetivo de neutralidad de carbono en 2050, lo que abre amplias oportunidades de cooperación con Vietnam en energía verde, materiales alternativos y procesos de producción de bajas emisiones.

Durante el evento, los asistentes conocieron productos vietnamitas de alta calidad como café, productos agrícolas procesados, artesanías, arroz especial y agua de coco envasada, lo que evidenció la capacidad de suministro y el cumplimiento de estándares internacionales.

Las empresas vietnamitas también presentaron tres proyectos destacados: Mango Eco System, Wecare 247 y MSI, centrados en agricultura sostenible, atención sanitaria comunitaria y soluciones tecnológicas para el desarrollo social. Estos proyectos han despertado el interés de fondos de inversión y socios estratégicos, abriendo perspectivas de cooperación y expansión.

Se espera que el programa contribuya a impulsar la cooperación en economía verde, el comercio sostenible y el desarrollo de modelos de comercio digital como el mercado mayorista en línea, consolidándolo como una infraestructura de conexión duradera entre Vietnam y Singapur./.