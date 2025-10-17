Vietnam y Singapur fortalecen vínculos en electrónica y producción industrial

Singapur (VNA)- Un evento de networking empresarial entre Vietnam y Singapur se celebró en el país insular, centrado en los sectores electrónicos, de equipos eléctricos, semiconductores y fabricación industrial.



En el evento (Fuente: VNA)



En su intervención en el evento, efectuado la víspera, el consejero comercial de Vietnam en Singapur, Cao Xuan Thang, afirmó que este país es un socio estratégico integral de Vietnam. En los últimos años, Singapur ha sido consistentemente el mayor inversor extranjero en Vietnam y actualmente ocupa el segundo lugar entre todos los inversores foráneos.



Señaló que el comercio bilateral entre ambos países ha experimentado un fuerte crecimiento, y que los componentes, dispositivos y productos electrónicos se mantienen como grupos de exportación clave, registrando impresionantes tasas de crecimiento anual.



Xuan Thang destacó que el Gobierno vietnamita ha implementado diversos mecanismos, políticas y programas para impulsar el desarrollo de la electrónica, los semiconductores, las industrias auxiliares y otros sectores industriales clave. Estos, afirmó, proporcionan un sólido marco legal para que las empresas expandan su inversión en Vietnam.



Do Thi Thuy Huong, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Industrias Electrónicas de Vietnam (VEIA), afirmó que Vietnam ha adoptado una estrategia nacional para el período 2030-2050 con el objetivo de convertirse en un centro global de la cadena de suministro.



Añadió que Vietnam también colabora con Singapur, país con una sólida trayectoria en diseño y fundición de chips, para promover la transferencia de tecnología, la división de la cadena de valor y la inversión conjunta en infraestructura.



Ang Wee Seng, director ejecutivo de la Asociación de la Industria de Semiconductores de Singapur (SSIA), presentó información actualizada sobre las oportunidades de cooperación en la industria de semiconductores en el Sudeste Asiático, destacando el creciente papel de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la producción mundial de semiconductores en medio de la incertidumbre geopolítica.



Según el Estudio del Panorama de la Industria de Semiconductores de Singapur, se han identificado 13 oportunidades emergentes, en particular en la fabricación inteligente y la integración de IA.



Ang destacó la posible sinergia entre las capacidades de innovación de Singapur y la fabricación escalable de Vietnam para construir un ecosistema de semiconductores sostenible e interconectado en la ASEAN.



En declaraciones a un corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Singapur, Ang afirmó que la SSIA trabaja para concienciar a las empresas singapurenses sobre la industria vietnamita de semiconductores, mientras que VEIA les ayuda a comprender mejor el panorama industrial y los objetivos de desarrollo de Vietnam.



Enfatizó la necesidad de más plataformas como esta para que las empresas de ambos países aprendan mutuamente y fortalezcan su cooperación.



El evento de networking atrajo a numerosas empresas vietnamitas y singapurenses que buscaban explorar oportunidades de colaboración. Además del comercio de bienes, también sirvió como foro para que las empresas intercambiaran opiniones sobre la promoción de inversiones, especialmente en los sectores de la electrónica y la fabricación de semiconductores de Vietnam en el futuro próximo./.