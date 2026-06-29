Vietnam y Singapur buscan reforzar cooperación para construir cadena de valor Halal de ASEAN

Singapur (VNA) – Vietnam y Singapur cuentan con importantes oportunidades para desarrollar conjuntamente una cadena de valor Halal regional, aprovechando sus fortalezas complementarias para facilitar a la ASEAN una mayor proyección hacia los mercados mundiales, en un contexto marcado por el rápido crecimiento de la economía halal, valorada en varios billones de dólares estadounidenses.

El embajador de Vietnam en Singapur, Tran Phuoc Anh, habla en la cita (Fuente: VNA)

Así lo afirmó expertos y representantes empresariales durante el Seminario de Negocios Halal 2026, bajo el lema «Singapur, Vietnam y más allá: Construyendo la cadena de valor Halal regional», que fue organizado la víspera en Singapur conjuntamente por la Oficina Comercial de Vietnam en Singapur, Maybank y Dawn Horizon, y reunió a responsables políticos, organismos de certificación, instituciones financieras y empresas de todo el Sudeste Asiático.

En su discurso inaugural, el embajador de Vietnam en Singapur, Tran Phuoc Anh, destacó que los vínculos económicos bilaterales entre ambos países continúan fortaleciéndose, con un comercio bilateral cercano a los 40 mil millones de dólares singapurenses (30,9 mil millones de dólares estadounidenses) en 2025, mientras que Singapur se mantiene como el principal inversor extranjero en Vietnam.

Añadió que la economía halal está abriendo un nuevo ámbito de cooperación que contribuirá a impulsar aún más la Asociación Estratégica Integral entre los dos países.

El diplomático señaló que el mercado halal global, que abastece a cerca de dos mil millones de consumidores musulmanes en todo el mundo, supera los siete billones de dólares anuales y abarca sectores tan diversos como alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos, turismo, logística, finanzas y servicios digitales. Asimismo, destacó que la demanda de productos certificados halal sigue creciendo de forma sostenida en el Sudeste Asiático, Oriente Medio, Europa, África y América del Norte.

Según el embajador, Vietnam considera la industria halal una oportunidad estratégica para diversificar sus mercados de exportación y reforzar la resiliencia de sus cadenas de suministro. En este sentido, el Gobierno ha adoptado una estrategia nacional orientada a fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo de la industria halal hasta 2030, al tiempo que impulsa a ministerios, autoridades locales y empresas a mejorar sus capacidades de certificación, modernizar los sistemas de producción y ampliar las alianzas internacionales.

También subrayó que las fortalezas de Vietnam en agricultura, productos pesqueros y procesamiento de alimentos complementan las ventajas de Singapur en los ámbitos financiero, logístico, tecnológico y de certificación internacional. La combinación de estas capacidades, afirmó, permitirá construir una cadena de valor halal regional competitiva capaz de conectar a los productores de la ASEAN con los mercados globales.

El embajador reveló además que Vietnam acogerá la Conferencia de Turismo Halal 2026, titulada «Vietnam: un nuevo destino para el turismo musulmán», que tendrá lugar los días 8 y 9 de julio en la provincia de Khanh Hoa, con el objetivo de promover el potencial del país como destino turístico halal.

Por su parte, Tan Teck Lee, director para Tailandia, Malasia y Filipinas de la Federación Empresarial de Singapur (SBF), señaló que Vietnam se está consolidando como uno de los principales centros manufactureros de la región y atrae cada vez más inversiones internacionales. Asimismo, indicó que la SBF aspira a fortalecer la conectividad empresarial entre ambos países y apoyar el desarrollo de cadenas de valor halal regionales.

Identificó las diferencias entre los sistemas de certificación halal del Sudeste Asiático como uno de los principales obstáculos para el desarrollo del sector. En su opinión, una mayor armonización o el reconocimiento mutuo de los estándares facilitarían los procesos regulatorios, las inspecciones y el movimiento de mercancías, impulsando así el comercio regional.

Asimismo, recomendó a las empresas vietnamitas incrementar sus inversiones en innovación e investigación y desarrollo (I+D), aprovechando el papel de Singapur como centro logístico, de distribución y de transbordo para acceder a mercados internacionales más amplios.

Dewi Suratty, fundadora y directora ejecutiva de Dawn Horizon, coincidió con esta valoración y afirmó que Vietnam se encuentra en una posición privilegiada para expandir su industria halal gracias al firme respaldo gubernamental y a las fortalezas del país en la producción agrícola, pesquera y alimentaria.

Añadió que, a medida que la seguridad alimentaria se convierte en una prioridad creciente desde Oriente Medio hasta el Sudeste Asiático, aumenta la demanda de materias primas de alta calidad, lo que abre nuevas oportunidades para las exportaciones vietnamitas con certificación halal.

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Suratty señaló además que la ASEAN podría desarrollar una cadena de valor halal complementaria, en la que las materias primas procedan de Vietnam, sean procesadas en Singapur y posteriormente exportadas a los principales mercados de consumo. Este modelo permitiría a cada país aprovechar sus ventajas comparativas y, al mismo tiempo, reforzar la competitividad del bloque en el mercado halal global.

Los participantes coincidieron en que el seminario no solo abrió nuevas oportunidades para fortalecer la conectividad empresarial entre Vietnam y Singapur, sino que también contribuyó a impulsar la cooperación regional en la construcción de una cadena de valor halal sostenible.

Gracias a la capacidad productiva de Vietnam, al ecosistema financiero y logístico de Singapur y a la creciente armonización de estándares en la región, se espera que la ASEAN consolide su posición en el mapa mundial de la economía halal./.

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