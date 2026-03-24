Vietnam y Rusia refuerzan su asociación estratégica con un acuerdo en energía nuclear

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, se reúne con su homólogo anfitrión, Mikhail Mishustin. Foto: Duong Giang - VNA

En el marco de su visita oficial a la Federación de Rusia, el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, sostuvo el 23 de marzo (hora local) conversaciones con su homólogo anfitrión, Mikhail Mishustin, y presenció la firma de un acuerdo para la construcción de una central nuclear en territorio vietnamita.

Durante el encuentro, el jefe de Gobierno ruso dio una cálida bienvenida a Pham Minh Chinh y a la delegación de alto nivel vietnamita, y expresó su satisfacción por la visita. Recordó asimismo su reciente viaje al país indochino en enero de 2025 y agradeció la acogida brindada a la delegación rusa, al tiempo que trasladó saludos al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y a otros altos dirigentes vietnamitas.

Mikhail Mishustin felicitó a Vietnam por la exitosa celebración del XIV Congreso Nacional del Partido, así como por las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031, y expresó su confianza en que estos procesos contribuirán al desarrollo del país.

Los dos primeros ministros presencian la firma de un acuerdo para la construcción de una central nuclear en Vietnam. Foto: Duong Giang - VNA

Reiteró que Rusia concede gran importancia a la Asociación Estratégica Integral con Vietnam, al que considera un socio clave en Asia-Pacífico, y manifestó su voluntad de seguir impulsando la cooperación bilateral en todos los ámbitos.

Por su parte, el premier Minh Chinh agradeció la cálida acogida del Gobierno ruso, transmitió los saludos de los dirigentes vietnamitas y felicitó a Rusia por sus logros socioeconómicos bajo el liderazgo del presidente Vladimir Putin y del Gobierno ruso. Vietnam reafirmó su política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, diversificación y multilateralización, y subrayó que considera a Moscú un amigo confiable y socio prioritario en Europa.

En un clima de confianza y entendimiento mutuo, ambos dirigentes intercambiaron información sobre la situación interna de sus respectivos países y destacaron el desarrollo integral de las relaciones Vietnam–Rusia en ámbitos como economía, comercio, inversión, energía, petróleo y gas, defensa y seguridad, educación, cultura e intercambios entre pueblos.

Ambas partes coincidieron en la importancia de intensificar los intercambios de delegaciones de alto nivel, fortalecer la confianza política y promover la cooperación en comercio, inversión, energía, agricultura, transporte, logística, ciencia y tecnología, educación, cultura, turismo y relaciones locales, aprovechando el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática.

Asimismo, subrayaron que la cooperación en energía y petróleo sigue siendo un pilar tradicional de la relación bilateral y acordaron ampliarla hacia energías limpias, renovables y nuevas fuentes energéticas, en apoyo a la transición energética y el desarrollo sostenible.

En este contexto, ambos primeros ministros celebraron la firma del acuerdo para la construcción de una central nuclear en Vietnam, considerado un avance en la cooperación bilateral en energía nuclear con fines pacíficos y un nuevo símbolo de la relación entre ambos países.

También se suscribieron otros acuerdos en los sectores de energía, petróleo y transporte entre empresas de ambos países, destinados a reforzar la implementación de los acuerdos intergubernamentales vigentes y garantizar la seguridad energética.