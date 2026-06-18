Vietnam y Rusia promueven cooperación económica

Kazán, Rusia (VNA) - El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Desarrollo Económico de Rusia, Maxim Reshetnikov, en la ciudad de Kazán, Rusia.





El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan (Foto: VNA)



Durante el encuentro, efectuado el 16 de junio, ambos ministros intercambiaron opiniones sobre la situación de la cooperación económica, comercial y de inversión entre los dos países en los últimos años, y debatieron orientaciones y medidas destinadas a impulsar aún más la colaboración bilateral en el próximo período.



Destacaron los resultados positivos alcanzados en materia de comercio e inversión, especialmente a través de proyectos emblemáticos en los sectores de petróleo, gas y energía.



Hasta el 31 de mayo de este año, Rusia contaba con 223 proyectos de inversión vigentes en Vietnam, con un capital total registrado de aproximadamente 996,4 millones de dólares. Por su parte, Vietnam mantenía 19 proyectos de inversión en Rusia, con un capital registrado en torno a 1,64 mil millones de dólares.



Ambas partes señalaron asimismo el crecimiento del intercambio comercial bilateral. Rusia exporta a Vietnam principalmente fertilizantes y potasa, mientras que importa del país asiático productos textiles, confecciones y café, entre otros.



No obstante, coincidieron en que el volumen comercial sigue siendo modesto y aún no refleja plenamente el potencial existente ni el nivel de la Asociación Estratégica Integral entre los dos países, por lo que resulta necesario intensificar los esfuerzos para ampliar los intercambios económicos.



Los ministros celebraron que los equipos técnicos de ambas partes hayan mantenido consultas activas sobre el proyecto de Memorando de Entendimiento (MoU) destinado a establecer un mecanismo de cooperación oficial y de largo plazo.



Acordaron continuar coordinándose para completar los procedimientos necesarios y proceder a su firma lo antes posible. Una vez suscrito el documento, ambos ministerios elaborarán un Programa de acción conjunto con contenidos específicos relacionados con el intercambio de políticas, la promoción de inversiones y el apoyo a las empresas.



Van Tuan agradeció el apoyo de Rusia en el intercambio de experiencias para el desarrollo de sistemas electrónicos de recaudación tributaria orientados a la modernización del sector fiscal vietnamita.



También valoró la cooperación aduanera destinada a conectar datos electrónicos y aprovechar de manera más eficaz el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática (UEEA) en el futuro.



Asimismo, indicó que informará a las autoridades competentes sobre las propuestas planteadas por la parte rusa para promover el turismo y la movilidad laboral.



Al abordar algunas de las dificultades y obstáculos existentes, ambas partes reafirmaron su determinación de eliminar las barreras pertinentes en el menor plazo posible.



El titular vietnamita reiteró que el Ministerio de Finanzas de Vietnam está dispuesto a mantener una estrecha coordinación con el de Desarrollo Económico de Rusia para materializar los acuerdos alcanzados, contribuyendo así a fortalecer y profundizar de manera efectiva la Asociación Estratégica Integral entre ambos países./.