Vietnam y Rusia profundizan su asociación estratégica integral

Hanoi (VNA) La visita oficial a Rusia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, tiene como objetivo mejorar la confianza política e identificar nuevas direcciones para llevar la amistad tradicional y la asociación estratégica integral entre los dos países a nuevas alturas.



Luego de las visitas de Estado a Kazajistán y Azerbaiyán, el líder partidista y su esposa, junto con una delegación vietnamita de alto rango, realizarán una visita oficial a la Federación de Rusia del 8 al 11 de este mes, por invitación del presidente anfitrión Vladimir Putin. To Lam también asistirá al acto conmemorativo por el 80.º Aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria (9 de mayo)



Se trata del primer viaje oficial al país euroasiático de To Lam en su cargo como secretario general del PCV, el cual se efectúa en un contexto muy significativo, ya que los países celebraron recientemente el 75 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas (30 de enero de 1950).



En los últimos años, la cooperación entre las partes se ha desarrollado de manera fuerte e integral en numerosos sectores, sobre todo en economía y comercio.



La tasa de crecimiento del volumen del comercio bilateral entre Vietnam y la Federación de Rusia ha aumentado rápidamente, especialmente desde que el Acuerdo de Libre Comercio entre la nación indochina y la Unión Económica Euroasiática entró en vigor oficialmente en octubre de 2016.

Según datos oficiales, la transacción mercantil entre las partes alcanzó 3,63 mil millones de dólares en 2023 y 4,58 mil millones de dólares en 2024.



En cuanto a la inversión, hasta finales de enero de 2025, Rusia tiene 202 proyectos en Vietnam con un capital total registrado de aproximadamente 995,82 millones de dólares, ocupando el puesto 26 entre 149 países y territorios con operaciones en el país sudesteasiático.



El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, en junio de 2024. (Fuente: VNA)

El petróleo - gas y la energía son un pilar importante de la cooperación bilateral. Actualmente, ambos Estados están negociando y promoviendo la firma de protocolos y acuerdos intergubernamentales en los campos de exploración geológica y de petróleo y gas; además, se interesan en restablecer e impulsar la colaboración en materia de energía nuclear y el desarrollo de esta tecnología en Vietnam.



Asimismo, la colaboración en ciencia-tecnología y educación-formación entre Vietnam y Rusia ha sido fortalecida y elevada al nivel estratégico.



La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam Le Thi Thu Hang comentó que esta visita busca profundizar aún más la asociación estratégica integral entre ambas naciones y ampliar la cooperación bilateral en los campos tradicionales como comercio, inversión, petróleo e industria y en nuevas esferas potenciales, incluidas energías nuclear y renovables; alta tecnología; inteligencia artificial; ciencia básica y biomedicina.



Al mismo tiempo, el viaje reafirma que Vietnam es un amigo leal y devoto de los países amigos tradicionales y un actor responsable de la comunidad internacional; creando así fuerzas motrices para llevar al país a una nueva era, alcanzando los objetivos de desarrollo establecidos, contribuyendo activamente a la paz, la estabilidad, la cooperación y el progreso en la región y en el mundo, puntualizó./.