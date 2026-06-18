Vietnam y Rusia exploran nuevas inversiones en tecnología biomédica y producción de vacunas

Kazán, Rusia (VNA) - Vietnam y Rusia exploran oportunidades para ampliar la cooperación en investigación científica, transferencia de tecnología biomédica y producción de vacunas, en un contexto de fortalecimiento de las inversiones y los vínculos económicos bilaterales, durante un encuentro entre el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y el director general del Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR), Kiril Dmitriev.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el director general del Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR), Kiril Dmitriev. (Foto: VNA)

La reunión se efectuó hoy en el marco de las actividades oficiales del jefe de Gobierno vietnamita en la capital de la República de Tartaristán tras asistir a la Cumbre Conmemorativa por el 35º Aniversario de las Relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Rusia.



En la cita, Le Minh Hung reafirmó que el Partido, el Estado y el Gobierno de Vietnam otorgan una alta prioridad a la Asociación Estratégica Integral con Rusia y saludó la operación de las empresas e inversores rusos en el mercado vietnamita, argumentando que sus actividades contribuyen de manera directa a materializar los acuerdos alcanzados por los máximos líderes de ambos países, reposicionando y elevando la cooperación bilateral de beneficio mutuo en todas las esferas.

Asimismo, ratificó que el Ejecutivo del país indochino genera condiciones favorables para que el capital extranjero, incluidas las corporaciones rusas, opere de manera estable en el territorio nacional.



El primer ministro destacó además la evolución positiva del comercio y el turismo bilateral, favorecida por la apertura de nuevas rutas aéreas directas, así como por los esfuerzos de Vietnam para perfeccionar su entorno institucional y empresarial mediante la promulgación de leyes, decretos y políticas destinadas a atraer inversión extranjera directa (IED).



Por su parte, Kiril Dmitriev expresó su agradecimiento por el respaldo gubernamental y evaluó a Vietnam como un mercado de rápido crecimiento con un fuerte atractivo para las inversiones globales.



El directivo señaló que, en los últimos años, el FIDR ha establecido alianzas y firmado acuerdos de cooperación con socios vietnamitas para promover inversiones en investigación científica, transferencia de tecnología biomédica y producción de vacunas. Asimismo, expresó el interés del fondo en colaborar en el suministro de estos productos tanto para satisfacer la demanda interna de Vietnam como para otros mercados de la región.



Dmitriev subrayó además que aún existe un amplio margen para ampliar la cooperación bilateral en diversos sectores, por lo que solicitó el apoyo continuo de las autoridades vietnamitas para facilitar una mayor integración de las empresas rusas en el mercado local.



En este sentido, coincidieron en que el actual contexto ofrece amplias oportunidades para fortalecer los vínculos empresariales y destacaron la importancia de implementar eficazmente los acuerdos ya suscritos, al tiempo que se exploran nuevas áreas de cooperación estratégica.



Con motivo del encuentro, el primer ministro Le Minh Hung extendió una invitación oficial a Dmitriev para realizar próximamente una visita a Vietnam con el objetivo de conocer de primera mano las oportunidades de negocio e intercambiar directamente con socios locales./.