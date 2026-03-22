Vietnam y Rusia amplían la cooperación comercial

Las prendas de vestir son uno de los principales productos de exportación de Vietnam a Rusia. (Foto: VNA)

En el contexto de la asociación estratégica integral establecida en 2012 y la implementación del acuerdo de libre comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática (UEEA), la visita oficial a Rusia del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, abre nuevas oportunidades para impulsar las relaciones comerciales bilaterales a un nivel superior.



Crecimiento positivo



Según el Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores del Ministerio de Industria y Comercio, Rusia sigue siendo uno de los socios económicos clave de Vietnam, especialmente en los sectores industrial y energético. A pesar de las incertidumbres económicas y geopolíticas globales, el comercio bilateral ha mantenido una tendencia de crecimiento positiva.



Datos de Aduanas indican que el intercambio comercial alcanzó los 4,77 mil millones de dólares en 2025, un aumento del 4% en comparación con 2024. Los textiles y confecciones lideraron las exportaciones vietnamitas a Rusia con 504 millones de dólares, seguidos por el café (462,3 millones) y los productos pesqueros (214,5 millones).



Vietnam importa principalmente insumos productivos de Rusia. El año pasado, el carbón representó la mayor proporción con 875 millones de dólares (35%), seguido de fertilizantes (315,2 millones) y materias plásticas (130 millones).



En los dos primeros meses de 2026, el comercio bilateral alcanzó los 700 millones de dólares, una caída interanual del 5,1%. No obstante, esta disminución se considera temporal, mientras que la tendencia a largo plazo sigue siendo de crecimiento estable.



Hasta finales de 2025, Rusia contaba con 213 proyectos de inversión en Vietnam, con un capital registrado total cercano a los 996 millones de dólares, ocupando el puesto 28 entre 153 países y territorios inversores. Los principales sectores incluyen minería, alojamiento y servicios de alimentación, y manufactura.



Por su parte, Vietnam tiene actualmente unos 18 proyectos de inversión en Rusia por un valor aproximado de 1,64 mil millones de dólares. Rusia ocupa el cuarto lugar entre los 85 destinos de inversión exterior vietnamita, principalmente en minería, industria y bienes raíces.



En la 14ª reunión del subcomité de cooperación industrial del Comité Intergubernamental Vietnam–Rusia sobre cooperación económica, comercial y científico-tecnológica, ambas partes alcanzaron acuerdos importantes en áreas como fabricación de transporte, industria ferroviaria, ingeniería mecánica, productos farmacéuticos y equipos médicos, minería, química y metalurgia.



Se identificaron siete áreas prioritarias de cooperación, entre ellas la industria automotriz, la ingeniería eléctrica y equipos de energías renovables, química, metalurgia, radioelectrónica y tecnología digital, así como ingeniería ferroviaria.

El café es otro de los principales productos de exportación a Rusia. (Foto: VNA)

Ampliación del espacio de cooperación



El Ministerio de Industria y Comercio señaló que la cooperación bilateral en energía y petróleo y gas se ha expandido más allá de la exploración y extracción de crudo hacia sectores de alta tecnología y mayor valor añadido, como plantas eléctricas a gas en Vietnam, suministro de gas natural licuado (GNL), desarrollo de infraestructuras de energías renovables, producción de combustibles y modernización de instalaciones energéticas existentes.



En un foro científico Vietnam–Rusia sobre promoción industrial, tecnológica y de innovación, Trinh Minh Anh, del Instituto de Estrategia y Política Industrial y Comercial de Vietnam, destacó la energía renovable, especialmente la eólica marina, como un claro indicador de la evolución de las relaciones bilaterales. Esta cooperación no solo tiene significado económico, sino también simbólico, al reflejar la continuidad de la amistad tradicional y abrir un nuevo capítulo en sectores de vanguardia global.



Expertos señalaron que Vietnam se encuentra en una etapa clave de transición energética, donde las energías renovables han pasado de ser una opción a una necesidad estratégica. Con abundantes recursos, una geografía favorable y un entorno de inversión en mejora, el país se perfila como un destino atractivo para proyectos energéticos a gran escala. Rusia, por su parte, cuenta con sólidas capacidades tecnológicas en industrias clave como petróleo y gas, ingeniería, energía y ciencia, lo que crea una base ideal para una cooperación más profunda.



A medida que ambos países buscan reestructurar sus modelos de crecimiento y avanzar hacia industrias verdes y sostenibles, la cooperación energética bilateral enfrenta una oportunidad excepcional.



Las reformas institucionales de Vietnam, el desarrollo logístico, la transformación digital y su compromiso con las emisiones netas cero están mejorando el entorno de inversión. Mientras tanto, las fortalezas tecnológicas y la experiencia industrial de Rusia refuerzan el potencial de una colaboración de alta calidad.



Para impulsar aún más el comercio bilateral, el Ministerio planea perfeccionar y ampliar los mecanismos de cooperación, aprovechar plenamente los acuerdos existentes, en particular el TLC entre Vietnam y la UEEA, y equilibrar la estructura comercial conforme a las necesidades y potencial de cada parte.



Se dará prioridad a modelos flexibles de empresas conjuntas que maximicen la complementariedad económica, junto con el fortalecimiento de la promoción comercial y la conexión empresarial. Un foro anual de comercio e inversión Vietnam–Rusia servirá como un canal de diálogo estable para empresas, organismos de promoción comercial, cámaras de comercio y representantes oficiales.



Asimismo, el Ministerio organizará misiones especializadas de comercio e inversión a Rusia, apoyará la participación en ferias, exposiciones y seminarios, y ayudará a las empresas vietnamitas a conectarse con grandes redes de distribución, especialmente cadenas de supermercados y plataformas de comercio electrónico de gran escala. Eventos nacionales clave como Vietnam Expo y FoodExpo seguirán siendo promovidos ampliamente para atraer a empresas rusas interesadas en asociaciones, oportunidades de inversión y fuentes de suministro en Vietnam./.