Vietnam y República Checa impulsan la cooperación estratégica

Praga (VNA) - Del 10 al 13 de noviembre de 2025, una delegación de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, encabezada por su subdirector y vicepresidente del Consejo Teórico Central, Nguyen Manh Hung, realizó una visita de trabajo a la República Checa con el fin de promover la cooperación estratégica y estudiar experiencias en la elaboración de políticas, la transformación digital, y la gobernanza nacional.

En la reunión entre la delegación vietnamita y el Senado checo (Fuente: VNA)

Durante su estancia, la delegación sostuvo sesiones de trabajo con el Senado checo, el Partido Comunista de Bohemia y Moravia y el Centro de Estudios Asia-Pacífico.

En las citas, los socios checos valoraron altamente las relaciones tradicionales de amistad, destacaron el significado del 75.º aniversario del establecimiento de vínculos diplomáticos y la elevación de los nexos al nivel de Asociación Estratégica en 2025.

Tras afirmar que Vietnam es un socio importante y un mercado potencial en el Sudeste Asiático, apreciaron las oportunidades de cooperación en inversión, educación, y transformación digital, así como el papel de la comunidad vietnamita en el país europeo.

Nguyen Manh Hung subrayó que la visita busca concretar el marco de Asociación Estratégica y preparar la próxima visita a Vietnam de líderes checos. Informó, además, sobre la situación socioeconómica de Vietnam y los avances en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y formación de recursos humanos de alta calidad.

En la Oficina del Gobierno checo, la delegación vietnamita trabajó con la Agencia de Información y Digitalización.

Manh Hung presentó el proceso de transformación digital en Vietnam, incluida la integración de múltiples servicios en el carné de identidad electrónico con chip. Mientras tanto, la parte checa compartió experiencias en la implementación del gobierno electrónico, el sistema de datos personales y los programas de capacitación para funcionarios.

Con anterioridad, la delegación, en coordinación con la Embajada de Hanoi en Praga, organizó una conferencia para recoger opiniones sobre el borrador de documentos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam. Según la misión diplomática, los borradores fueron publicados ampliamente y recibieron unas 300 opiniones, la mayoría de ellas expresando consenso y valorando la visión estratégica y el pensamiento innovador del Partido.

Nguyen Manh Hung afirmó que los borradores reflejan un nuevo avance en el pensamiento teórico y la visión estratégica del Partido, y propuso centrarse en dos cuestiones, a saber, la “autonomía estratégica” en la diplomacia y las políticas hacia los vietnamitas en el exterior./.