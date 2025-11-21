Vietnam y República Checa impulsan cooperación en lucha anticorrupción

Praga (VNA)- Una delegación de la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, encabezada por su subjefe Nguyen Thanh Hai, concluyó su visita de trabajo a República Checa para intercambiar experiencias y promover la cooperación bilateral en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la integridad pública.



En la reunión entre la delegación de la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y representantes del Ministerio de Justicia de República Checa (Foto: VNA)



El 20 de noviembre, la delegación sostuvo una reunión con representantes del Ministerio de Justicia de República Checa, durante la cual Thanh Hai ofreció una visión general de los esfuerzos recientes de Vietnam en la lucha contra la corrupción. Subrayó que se trata de una tarea fundamental dirigida con firmeza por el Partido y el Estado, con una sólida coordinación entre los organismos nacionales pertinentes.



Asimismo, destacó el papel crucial del pueblo en la supervisión, la detección y la denuncia de infracciones, lo que contribuye significativamente a mejorar la eficacia de las medidas anticorrupción en Vietnam.



Por la parte checa, Franek Michal, director del Departamento de Legislación Anticorrupción, presentó el modelo anticorrupción del país europeo. Afirmó que el Gobierno checo supervisa directamente la labor contra este mal, mientras que el Ministerio de Justicia es responsable de desarrollar el marco jurídico y coordinar grupos asesores especializados, encargados de asesorar y proponer soluciones en consonancia con los cambios gubernamentales.



Añadió que los casos de corrupción son investigados y gestionados de forma independiente, conforme al Código Penal, por la Policía, la Fiscalía y los Tribunales. La transparencia, una sólida base jurídica y una estrecha cooperación internacional son principios fundamentales del modelo checo.



En cuanto a la declaración de bienes y la gestión de conflictos de interés, el funcionario checo señaló que el país aplica la declaración obligatoria para los cargos especificados por ley, registrándose anualmente unas 40.000 actualizaciones en el sistema digital. Las declaraciones incorrectas están sujetas a sanciones administrativas a nivel local.



El 19 de noviembre, la delegación también colaboró con la Fiscalía Suprema de la ciudad Brno. Por su parte, Michal Fiala, jefe del Departamento de Delitos Económicos y Financieros Graves, compartió la experiencia de República Checa en el manejo de casos de corrupción y delitos económicos. Expresó la disposición de su país de fortalecer aún más la cooperación en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos graves.



De igual manera, la delegación sostuvo una reunión de trabajo con la Embajada de Vietnam en República Checa, en la cual el embajador Duong Hoai Nam destacó el desarrollo satisfactorio de las relaciones entre ambos países, con numerosos intercambios de alto nivel programados para 2025, incluyendo la visita oficial del primer ministro Pham Minh Chinh en enero de 2025 y la visita en curso a Vietnam del presidente del Senado checo, Milos Vystrcil.



El diplomático también afirmó que la comunidad de vietnamitas en el país europeo permanece unida y mantiene fuertes lazos con su Patria. En los últimos meses, la comunidad ha recaudado importantes contribuciones para apoyar a las personas afectadas por las inundaciones en Vietnam y ha participado activamente en actividades benéficas en el país anfitrión./.