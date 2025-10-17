Vietnam y Reino Unido refuerzan cooperación en ámbito judicial

Londres (VNA)- Una delegación de alto nivel del Tribunal Supremo Popular de Vietnam, encabezada por su presidente Le Minh Tri, quien también es secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, visitó y realizó actividades de trabajo en el Reino Unido, del 13 al 16 de octubre.



En la reunión entre Le Minh Tri y Robert Reed, presidente del Tribunal Supremo del Reino Unido



El objetivo de la visita fue establecer relaciones de cooperación con el Tribunal Supremo del Reino Unido, estudiar la estructura organizativa y el funcionamiento del sistema judicial británico, así como aprender de su experiencia en la resolución de disputas comerciales, especialmente en el ámbito del Centro Financiero Internacional, y explorar la jurisprudencia y la formación judicial.



Durante la visita, Minh Tri sostuvo una reunión con Robert Reed, presidente del Tribunal Supremo del Reino Unido, en la cual destacó que la visita tiene una gran importancia porque Vietnam está en proceso de construir una ley sobre tribunales especializados en el Centro Financiero Internacional.



Dijo que el país indochino valora la experiencia del Reino Unido, un país con un sistema de derecho consuetudinario que ha tenido éxito y es muy respetado en la resolución de disputas en financieras. En este proceso legislativo, el Tribunal Supremo de Vietnam ha recibido la cooperación efectiva de experimentados expertos británicos .



Por su parte, Reed subrayó que el Tribunal Supremo del Reino Unido está dispuesto a compartir información y experiencia en las áreas de interés para Vietnam.



Compartió las mejores prácticas del sistema judicial británico y de otros países en relación con la construcción de tribunales especializados en el Centro Financiero Internacional, así como sobre la organización y funcionamiento de dichos tribunales, haciendo especial hincapié en cuestiones de competencia, aplicación de la ley, idioma de los procedimientos, ejecución de sentencias y formación y nombramiento de jueces.



En su reunión con la baronesa Sue Carr, presidenta de la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales, Minh Tri intercambió opiniones sobre el trabajo judicial y la formación de jueces.



Destacó que el Tribunal Supremo de Vietnam está en proceso de reforma, mejorando constantemente las actividades judiciales y la formación de jueces para satisfacer las expectativas y la confianza del pueblo.



La baronesa Carr valoró la visita de la delegación y actualizó las prácticas judiciales y de formación de jueces en el Reino Unido, con el objetivo de fortalecer la confianza del pueblo en las instituciones de justicia.



Durante su visita, Minh Tri también se reunió con Richard Snowden, juez principal de la Corte de Apelación del Reino Unido, para intercambiar experiencias sobre la construcción de una ley de tribunales especializados en el Centro Financiero Internacional.



Snowden y sus colaboradores compartieron conocimientos sobre el borrador de la ley de tribunales especializados en el Centro Financiero Internacional de Vietnam, con el fin de garantizar las particularidades de dichos tribunales frente a otros, tales como el nivel profesional de los jueces, la aplicación de la ley, el idioma utilizado en los procedimientos judiciales, y los procedimientos y formalidades judiciales.



En su reunión con Alastair King, alcalde del Distrito Financiero de Londres, Minh Tri enfatizó que el Gobierno de Vietnam y, en particular, el Tribunal Supremo Popular, esperan que el Centro Financiero de Londres continúe apoyando al país sudesteasiático en su camino hacia convertirse en un centro financiero internacional fuerte y moderno.



El alcalde King reafirmó su disposición a compartir experiencias, asesorar y cooperar con Vietnam en la aplicación del derecho consuetudinario británico, un sistema con una larga historia que ayuda a reducir costos y a resolver disputas de manera eficiente./.